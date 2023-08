Ecoles privées : le ministère de l’Education national met fin aux augmentations aléatoires

Le ministère de l’Education national a mis en place un contrat qui fixera tous les détails financiers que les parents et les établissements d’enseignement privé devront respecter, ainsi que les conditions possibles d’augmentation, indique le site Hespress. Dans ce contexte, Nour Eddine Akkouri, président de la Fédération des parents et des tuteurs d’élèves au Maroc, a déclaré que le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et du Sport émettra, à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ce contrat qui détaillera les obligations d’inscription et de scolarisation sera signé par les familles et les établissements d’enseignement privé.

Et de préciser qu’en vertu de ce contrat, les familles doivent accepter les frais d’inscription ainsi que les conditions d’augmentation. Il a ajouté que cela garantira les droits de toutes les parties impliquées. Ceci mettra fin aux « augmentations aléatoires ou arbitraires que les écoles privées pourraient envisager ». Il précise quand et comment l’augmentation aura lieu, ainsi que ses conditions. Si les conditions ne sont pas remplies, l’augmentation ne sera pas appliquée. Il souligne que « l’augmentation sans raison valable est qualifiée de cupidité et doit être éliminée ».

Cette décision intervient alors que certaines écoles privées ont annoncé de nouvelles augmentations qui seront appliquées à compter de la prochaine rentrée scolaire, à partir de 100 dirhams ou plus.

Les établissements d’enseignement privé attirent environ 1,1 million d’élèves au total. Parmi eux, 37.000 fréquentent des établissements affiliés à des systèmes étrangers au Maroc, ce qui représente 0,5% du total des élèves.

Selon les données de l’année scolaire 2019-2020, les établissements d’enseignement privé emploient plus de 104.533 personnes, dont 54.557 enseignants, 32.447 responsables des services tels que le transport, la surveillance et le nettoyage, ainsi que 17.529 administrateurs et superviseurs éducatifs.