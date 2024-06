Energean a cédé ses actifs pétroliers et gaziers en Egypte, Italie et Croatie pour se concentrer sur ses gisements au Maroc

Le producteur de pétrole et de gaz axé sur la Méditerranée, Energean, a conclu un accord pour céder ses actifs en Égypte, en Italie et en Croatie au fonds d’investissement privé Carlyle CG.O, pour un montant pouvant atteindre 945 millions de dollars. Cette vente permettra à Energean, basée à Londres, de concentrer ses efforts sur ses projets stratégiques au Maroc.

La transaction comprendra un paiement en espèces de 504 millions de dollars, ce qui permettra à la société cotée à Londres de verser un dividende spécial de 200 millions de dollars et de rembourser intégralement une obligation d’entreprise de 450 millions de dollars.

Carlyle International Energy Partners, la branche d’investissement énergétique non américaine du fonds, a déclaré qu’elle créera une nouvelle société qui cherchera à réaliser d’autres acquisitions en Méditerranée et qui sera dirigée par l’ancien PDG de BP, Tony Hayward.

Lire aussi | Selma Ribica intègre le Conseil d’administration du premier fournisseur de services d’argent mobile au Ghana

Mathios Rigas, PDG d’Energean, a indiqué à Reuters que la vente permettrait à l’entreprise de se concentrer sur sa principale installation de production de gaz au large d’Israël et sur ses activités d’exploration au Maroc.

Energean cherchera également à se développer dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, en particulier là où il existe un soutien politique à long terme en faveur du gaz et du remplacement du charbon, a-t-il déclaré à l’agence de presse britannique.

Energean a produit 123 000 barils équivalent pétrole par jour (boed) en 2023. Pour 2024, elle s’attend à ce que la production en Égypte passe d’environ 25 000 boed à 29 000-31 000 boed.

Lire aussi | La Société des boissons du Maroc revient sur le marché des boissons gazeuses après plus de 20 ans d’absence !

Energean a acquis les actifs en Égypte, en Italie et en Croatie par le biais de son acquisition du portefeuille pétrolier et gazier d’Edison en 2020.

Energean détient 45 % et 37,5 % des parts dans les licences offshores de Lixus et Rissana, devenant ainsi l’opérateur. Chariot conserve 30 % et 37,5 % des intérêts dans ces licences, tandis que l’ONHYM maintient sa participation de 25 % dans chacune d’elles. Chariot a reçu d’Energean un paiement initial de 10 millions de dollars.