Selma Ribica intègre le Conseil d’administration du premier fournisseur de services d’argent mobile au Ghana

La cofondatrice et associée directrice de First Circle Capital vient de rejoindre le Conseil d’administration de MTN Mobile Money Ghana, l’un des acteurs les plus avancés du marché de l’argent mobile sur le continent. Selma Ribica qui gère au Maroc ce fonds de capital-risque, est attendue pour mettre son expérience au service du premier fournisseur de services d’argent mobile dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Selma Ribica qui siège aux conseils d’administration de plusieurs entreprises fintech en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, ajoute une autre société à sa liste. Il s’agit de MTN Mobile Money Ghana (appelé encore MTN MoMo Ghana), filiale spécialisée dans la fourniture de services d’argent mobile dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest. Celle qui pilote à Casablanca le fonds de capital risque First Circle Capital qu’elle a cofondé il y a deux ans et qui ambitionne d’accompagner les fintechs au Maroc, en particulier, et en Afrique, en général, « travaillera pour continuer à faire progresser l’inclusion financière et à apporter de la transparence dans les transactions financières au Ghana grâce à la numérisation et à la bonne gouvernance ».

Il faut dire que Selma Ribica qui combine un mélange d’expérience en matière d’entrepreneuriat, d’investissement et d’entreprise, est reconnue comme une référence de l’industrie fintech africaine. Elle travaille dans la fintech africaine depuis 2012, d’abord à M-Pesa où elle a dirigé pendant trois ans la stratégie commerciale pour les envois de fonds internationaux, l’interopérabilité et les partenariats stratégiques mondiaux au sein du groupe Vodafone à Londres. Globalement, elle possède plus de dix ans d’expérience dans des rôles de développement commercial et de stratégie dans différents secteurs (paiements mobiles, commerce électronique, immobilier) sur les marchés émergents et développés (Royaume-Uni, Singapour, Russie, République tchèque, Italie, France et marchés africains). Puis en tant qu’entrepreneur où elle a fondé, développé et vendu une entreprise de fintech, et depuis 2015, elle investit dans la fintech, ayant constitué un portefeuille performant, composé de noms tels que Qonto, Expensya, Ilara Health, Bamboo, Valify, Dash, THNDR. Et depuis octobre 2021, elle a investi au Maroc à travers First Circle Capital dans WafR qu’Ismail Bargach a cofondé.

Au sein du Conseil d’administration, la cofondatrice et Managing Partner chez First Circle Capital qui est passionnée par l’impact positif des services financiers innovants sur les clients du monde entier, sera donc en terrain connu.

Fondé en 1994, le Groupe MTN est un opérateur panafricain de téléphonie mobile et de télécommunications intégrés qui propose des services de données, vocaux, numériques, de gros, fintech et d’entreprise. Avec son siège social à Johannesburg, cette multinationale sud-africaine est présente dans 16 pays en Afrique et 6 au Moyen-Orient (Afghanistan, Iran, Jordanie, Soudan, Syrie, et Yémen).

Premier opérateur télécom africain en termes de revenus et d’abonnés mobiles, le groupe MTN a lancé son service de paiement mobile du nom de MTN Mobile Money ou MTN MoMo en 2009. Ce service a été créé autant pour les entreprises que les particuliers même s’il profite le plus souvent à la deuxième catégorie. MTN Mobile Money permet notamment de payer ses factures, de transférer de l’argent, de déposer ou de retirer de l’argent, d’acheter des crédits ou des forfaits mais aussi de réaliser des paris sportifs.

Au Ghana où MTN est leader du marché des télécoms avec 65 % de parts de marché, , le nombre d’abonnés Mobile Money (MoMo) actifs de sa branche de services d’argent mobile a augmenté en 2023 de près de 25 % pour atteindre environ plus de 16 millions, tandis que les revenus de MoMo ont augmenté de 50 % pour atteindre plus de 300 millions de dollars.