Fraude fiscale: le parquet espagnol réclame plus de quatre ans de prison contre Ancelotti

Le parquet espagnol a annoncé mercredi qu’il réclamerait quatre ans et neuf mois de prison contre l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, lors de son prochain procès pour fraude fiscale.

Le parquet indique dans un communiqué qu’il « réclame quatre ans et neuf mois de prison » contre l’entraîneur italien, pour avoir fraudé le Trésor public espagnol de plus d’un million d’euros sur les années 2014 et 2015 en omettant de déclarer ses revenus provenant de ses droits à l’image.

Cette annonce survient quelques heures avant que le club merengue affronte sur sa pelouse le RB Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Après trois ans d’enquête, un tribunal de la communauté régionale de Madrid avait annoncé à l’été 2023 le renvoi en correctionnelle de Carlo Ancelotti. La date du procès n’est pas encore annoncée.

Selon le parquet et l’administration fiscale, l’entraîneur italien a seulement déclaré au fisc ses revenus en tant qu’entraîneur du Real pour les années 2014 et 2015, mais pas ceux provenant des droits à l’image ainsi que d’autres sources de revenus.

« Bien qu’il ait lui-même déclaré être résident fiscal en Espagne et qu’il ait indiqué que son domicile était à Madrid, il n’a indiqué dans ses déclarations fiscales que la rémunération personnelle reçue du Real Madrid », détaille le communiqué.

Selon le parquet, cette omission était volontaire, Carlo Ancelotti ayant eu recours, selon le communiqué, à « un réseau complexe et déroutant de trusts et de sociétés intermédiaires pour canaliser la perception des droits à l’image ».

Ancelotti avait entraîné le Real entre 2013 et 2015 avant de revenir sur le banc madrilène en 2021.