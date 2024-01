Fret. Vous avez désormais droit à 10% de marge de manœuvre pour faire face aux aléas

Le Maroc donne un coup de pouce aux importateurs : l’Office des Changes accepte désormais un dépassement plus important des coûts du fret.

La nouvelle réglementation des changes au Maroc offre aux importateurs une plus grande flexibilité dans la gestion des coûts du fret. En effet, l’Office des Changes vient d’introduire la nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC 2024), dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 janvier 2024. Cette mise à jour apporte des changements importants dans le domaine de l’importation de biens, notamment en ce qui concerne le règlement du dépassement au titre du fret.

Selon la nouvelle Instruction, il est désormais possible de régler le dépassement au titre du fret à hauteur de 20% du montant initialement prévu par le contrat commercial, contre 10% précédemment. Autrement dit, la mesure permet d’accepter un dépassement plus important des coûts de transport (jusqu’à 20%) sans avoir à payer la différence entre le montant initial prévu dans le contrat et les frais réels de fret, comparé à la règle précédente qui limitait le dépassement à 10%. Cette augmentation significative reflète une volonté de mieux prendre en compte les réalités économiques et les coûts logistiques liés au transport de marchandises.

Une plus grande flexibilité dans la gestion des opérations commerciales

Cette évolution de la réglementation des changes a des implications importantes pour les entreprises importatrices au Maroc. Tout d’abord, cela leur permet une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs opérations commerciales. En autorisant un règlement plus élevé du dépassement au titre du fret, les importateurs disposent d’une marge de manœuvre supplémentaire pour faire face aux fluctuations des coûts de transport, qui peuvent être influencés par des facteurs tels que le prix du carburant, les tarifs de transport maritime ou les frais douaniers.

De plus, cette mesure vise également à favoriser la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés internationaux. En permettant un règlement plus élevé du dépassement au titre du fret, les importateurs peuvent avoir accès à des options de transport plus rapides ou plus fiables, ce qui peut jouer un rôle clé dans la satisfaction des délais de livraison et le maintien de la compétitivité des produits importés.

Implications financières et risques associés

Cependant, il convient de noter que cette augmentation du règlement du dépassement au titre du fret peut également présenter des défis pour certaines entreprises. Les coûts supplémentaires engendrés par cette nouvelle disposition devront être pris en compte dans les budgets et les prévisions financières des importateurs, ce qui peut avoir un impact sur leur rentabilité et leur capacité à maintenir des prix compétitifs.

De plus, il est essentiel que les entreprises importatrices veillent à une gestion efficace des risques liés aux fluctuations des coûts de transport. « Une évaluation rigoureuse des fournisseurs de services logistiques et des contrats de transport est nécessaire pour minimiser les éventuels surcoûts et garantir une gestion optimale des chaînes d’approvisionnement », recommande un analyste.