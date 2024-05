Gold Sea Australia, un nouveau projet d’aquaculture à Dakhla

Depuis quelques années, le secteur aquacole est en plein essor dans la région Dakhla Oued Addahab.

Avec plus de 300 projets fermes aquacoles actuellement en cours, le chef-lieu de l’extrême sud marocain tient le haut du pavé face aux onze autres régions qui s’accaparent, en cumulé entre elles, moins que la moitié. Un des derniers projets qui vient d’obtenir les autorisations administratives nécessaires est celui porté par Gold Sea Australia, une PME locale créée en 2020 et qui préparait depuis ses plans de campagnes, dont le choix de la spécialité à développer et du site à opérer, l’identification de partenaires et d’équipement techniques et le bouclage du financement.

Détenue par Khalid Ouzin, un Marocain installé à Sydney depuis plus d’une vingtaine d’années et opérant en Australie à travers la société KNMT Ply Limited dans le domaine du négoce de produits alimentaires dont les produits de la mer, Gold Sea Australia compte investir plusieurs dizaines de millions de dirhams dans l’équipement de bassins de dernier cri pour l’élevage de produits d’ostréiculture, de conchyliculture, d’aquaculture et d’algoculture avec une spécialisation au début dans l’élevage et exportation de coquillages et palourdes. Un des marchés de prédilection à l’export pour Gold Sea Australia sera bien évidemment l’Océanie et principalement l’Australie, un pays où la consommation de poissons est en forte croissance (notamment en produits importés).