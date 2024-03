Hassan Boulaknadel succède à Khalid Cheddadi à la tête de la CIMR

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) a un nouveau président-directeur général. Il s’agit de Hassan Boulaknadel, qui remplace Khalid Cheddadi qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Jusqu’ici directeur de l’Office des changes, Hassan Boulaknadel change de costume après sa nomination, ce mercredi 20 mars, entant que président-directeur général de la CIMR en marge de la tenue de son Conseil d’administration.

«Le Conseil d’Administration a accepté cette démission et a remercié vivement M. Khalid Cheddadi pour le travail accompli ces 19 dernières années au sein de la CIMR avec notamment la réussite de la sortie de la CIMR du cadre règlementaire du code des assurances, l’adoption du statut de société mutuelle de retraite, ainsi que le renforcement des réserves techniques tout au long de son mandat», indique un communiqué de la CIMR.

«Khalid Cheddadi assurera la présidence et la direction générale jusqu’à la prise de fonction effective de M. Hassan Boulaknadal», ajoute la même source.

Nommé en 2016 à la tête de l’Office des changes par le gouvernement Benkirane, Hassan Boulaknadel, financier de métier, avait auparavant dirigé, entre 2009 et 2016, le Conseil déontologiques des valeurs immobilières (CDVM) avant qu’elle ne devienne, sous la présidence de Nezha Hayat, l’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC).

Entre 2004 et 2008, Boulaknadel fait partie du Directoire et occupe le poste de secrétaire général de BMCE Capital, une période où il dirige également BMCE Capital Gestion. Quasiment à la même période, entre 2003 et 2009, il occupe le poste de président de l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement (ASFIM). Entre 1995 et 2002, Hassan Boulaknadel était directeur adjoint de Marfin, société de gestion de portefeuilles de la BMCE.

Titulaire d’un DEA en mathématiques appliquées aux sciences économiques obtenu à l’Université Paris 9 Dauphine/ENSEA, Boulaknadel est également détenteur d’un DEA en statistiques, probabilité et informatique de l’Université de Rouen.