Industrie. Le Maroc accueille le Renault Kardian à la Somaca

L’usine de la Somaca à Casablanca prépare l’industrialisation d’un nouveau modèle. Outre les Dacia Logan et Sandero qui y sont assemblées, les chaînes de montage vont désormais accueillir le Renault Kardian.

C’est ce mercredi 25 octobre 2023 à Rio de Janeiro que la marque Renault a dévoilé, dans le cadre du «Renault Brand International game plan 2027», son plan de développement pour les marchés situés hors Europe. Un plan dont l’investissement est estimé à 3 milliards d’euros et qui accueillera 8 nouveaux modèles (hors Europe) ces prochaines années, dont 5 d’entre eux viseront les segments des compactes et des SUV compacts, et 2 autres, celui des utilitaires légers. De quoi positionner et renforcer la marque dans les créneaux les plus créateurs de valeur et de volume.