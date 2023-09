Joe Biden : « Les États-Unis se tiennent aux côtés du Maroc et de mon ami le Roi Mohammed VI en ce moment difficile »

Le président américain Joe Biden s’est dit « profondément attristé par les vies perdues et par la dévastation causée » par le tremblement de terre, dans un communiqué publié depuis New Delhi, où il participe au sommet du G20. Les Etats-Unis s’emploient à « assurer que les ressortissants américains au Maroc sont en sécurité » et « sont prêts à apporter toute assistance nécessaire au peuple marocain », a fait savoir le président américain.

Le séisme, qui a fait au moins 1.037 morts au Maroc, a suscité un élan de solidarité dans le monde, plusieurs pays et organisations proposant leur aide à Rabat. Ce samedi 9 septembre, le président des Etats-Unis d’Amérique, Joe Biden a apporté son soutien au Royaume et au Roi Mohammed VI.

Lire aussi | Séisme au Maroc. Au moins 1037 morts, selon le dernier bilan provisoire

« Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les ravages causés par le tremblement de terre au Maroc. Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui sont touchés par cette terrible épreuve. Mon administration est en contact avec les responsables marocains », a-t-il déclaré. « Nous travaillons rapidement pour garantir la sécurité des citoyens américains au Maroc et sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire au peuple marocain. Les États-Unis se tiennent aux côtés du Maroc et de mon ami le roi Mohammed VI en ce moment difficile », a ajouté Joe Biden.