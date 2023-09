La poussière du séisme dissipée, découvrez ces 5 vérités sur Marrakech, la capitale du… centre du Royaume

Marrakech, la « ville ocre » prisée par les touristes, a été secouée par un séisme dévastateur la nuit dernière, entraînant la perte tragique d’au moins 820 vies, principalement dans les régions montagneuses reculées de son arrière-pays. Voici cinq faits clés à connaître sur cette cité impériale, souvent surnommée à tort la « perle du sud », malgré sa situation géographique centrale dans le royaume.

1-Emplacement central : Cette cité impériale dite la « perle du sud », un surnom erroné qui colle à la ville située plutôt au centre du Royaume (voir carte du Maroc). La distance entre Marrakech et Tanger étant de 574,8 km, tandis qu’il faut parcourir trois fois cette distances, soit 1.770,1 km, pour regagner Lagouira, située à l’extrémité sud du pays. Marrakech, située dans la plaine d’Al Haouz, se trouve à environ 30 kilomètres des contreforts du Haut-Atlas, dans la partie nord du Maroc. Avec une population d’environ un million d’habitants selon le dernier recensement national de 2020, elle se classe parmi les cinq plus grandes villes du pays, juste derrière Casablanca et Tanger.