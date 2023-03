Le Bangladesh s’apprête à acheter 40.000 tonnes d’engrais auprès de l’OCP

Le Maroc expédiera 40 000 tonnes d’engrais à base de phosphate diammonique, également connu sous le nom de DAP, vers le Bangladesh. En effet, le journal bangladais quotidien Newage Business , spécialisé dans les informations sur le Bangladesh et les affaires internationales, a rapporté que le comité du cabinet sur les achats du Gouvernement a approuvé l’importation d’un stock de 40 000 tonnes de phosphate de diammonium (DAP) lors d’une réunion jeudi 23 mars.

Le média a souligné que le prix à l’importation a été fixé au tarif de 610 dollars fixé par tonne de DAP et que la transaction sera effectuée entre le Groupe OCP et la Bangladesh Agricultural Development Corporation (Société de développement agricole du Bangladesh-BADC-).

« Cette démarche s’inscrit en outre dans le cadre d’un accord conclu en amont par les gouvernements des deux pays en octobre dernier et portant sur un approvisionnement pour un stock total de 520.000 tonnes de DAP en provenance du Maroc au cours de l’exercice de 2022/2023 », ajoute Newage Business, notant qu’outre les 40.000 tonnes d’engrais marocains, le comité du cabinet sur les achats du Gouvernement bangladeshi a également donné son feu vert à Bangladesh Chemical Industries Corporation pour acheter 30.000 tonnes d’urée granulaire ensachée qui seront fournies par Karnaphuli Fertilizer Company à 327,62 dollars la tonne.

Au Bangladesh, si le DAP est le second engrais le plus consommé après l’urée, il est le plus importé avec des achats de 1,4 million de tonnes en 2020/2021. En 2021, le Groupe OCP avait exporté vers le Bangladesh pour 566 millions de dollars d’engrais, soit le tiers du total des achats de ce pays d’Asie du Sud-Est.