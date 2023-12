Le constructeur américain Pratt & Witney investit 715 MDH au Maroc

Annoncé le 20 juillet dernier, le projet d’installation à Casablanca d’une usine du constructeur américain Pratt&Witney, se concrétise. Le terrain acquis (12 075 mètres carrés), les travaux vont être lancés incessamment.

Une cérémonie de signature d’un contrat d’acquisition de terrain et de construction d’une nouvelle usine pour la société « Pratt & Whitney Morocco » dans la zone Mid Park de Casablanca, a eu lieu en présence de Ryad Mzzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et d’Isabelle Vallois, ambassadrice du Canada au Maroc.

Le constructeur américain a investi environ 715 millions de dirhams pour assurer la stabilité de la société « Pratt & Whitney Morocco » dans la zone Mid Park de Casablanca, où elle produira des pièces structurales détaillées pour divers modèles de moteurs d’avions. La compagnie va créer 200 et 250 emplois lorsque l’usine atteindra sa pleine capacité.

Ce projet industriel considéré comme locomotive de l’écosystème moteur permettra la mise en place d’un écosystème axé sur la croissance et le développement de fournisseurs locaux et ouvrira de grands horizons au développement d’activités innovantes, hautement technologiques à impact certain tant sur le plan économique que social.

« Nous nous félicitons du choix du Maroc par Pratt & Whitney qui est un des acteurs majeurs de l’industrie aéronautique mondiale. Ceci témoigne de la confiance et de l’intérêt portés par le groupe à la base aéronautique marocaine, qui illustre une fois de plus sa compétitivité, la qualité de son capital humain et la confiance qu’elle a su développer auprès des acteurs mondiaux. », a déclaréRyad Mezzour, le ministre de l’Industrie et du Commerce.

Le communiqué rappelle que le secteur de l’aviation au Maroc emploie 21.000 personnes qualifiées, et fait tourner 142 entreprises, avec un chiffre d’affaires dépassant les deux milliards de dollars et un taux d’intégration locale dépassant 40%, représentant une élévation qualitative de la base aérienne marocaine.

Cet investissement est essentiel à la stratégie de Pratt & Whitney qui consiste à développer des capacités d’approvisionnement rentables pour être concurrentielle et à optimiser sa présence manufacturière et l’utilisation de ses actifs. Le Maroc a été sélectionné à l’issue d’une analyse comparative mondiale. Son pôle d’entreprises aérospatiales en plein essor, sa situation économique favorable aux affaires et la disponibilité de sa main-d’œuvre qualifiée ont fait pencher la balance en sa faveur.

L’établissement de 12 075 mètres carrés (130 000 pieds carrés) sera construit selon les principes « lean » et la méthodologie CORE afin de favoriser l’efficacité et la qualité, tout en réduisant la complexité et les coûts. La construction de l’installation commencera au quatrième trimestre de 2023 et son inauguration est prévue en 2025.