Le français Total Energies fait un pas décisif dans son projet de production d’hydrogène vert au Maroc

Un an après avoir annoncé son méga-projet de production d’hydrogène vert au Maroc, le groupe français Total Energies franchit le pas en structurant les premiers jalons du financement de sa filiale TotalEnergies Renewable Maroc Assetco (TERMA), l’entité marocaine qui devra détenir à terme les actifs de ce projet à plus de 11 milliards de dollars (plus de 100 milliards de dirhams !).

Le quatrième producteur mondial d’hydrocarbures vient de hisser le capital de TERMA de 9 millions de dirhams à plus de 10,7 milliards de dirhams dans le cadre d’une injection massive et progressive qui se fera sur trois ans. Une telle opération incarne le meilleur gage de la part du top management du groupe Total Energies quant à sa volonté à aller au bout de son projet d’hydrogène et d’ammoniac verts au Maroc et plus précisément à Guelmim-Oued Noun. Le déblocage de la première tranche de financement marque aussi la fin du doute quant à la volonté réelle de l’exécutif marocain à s’engager pleinement dans la libération de l’assiette foncière destinée à ce projet et qui s’étend sur une superficie gigantesque de 170 000 hectares.

C’est dire que le projet de TERMA est sur la bonne voie, même si très vraisemblablement le calendrier initial des concepteurs du projet, à avoir une entrée en phase active dès 2025, sera décalé d’au moins un an. Mais ce dénouement reste un formidable signal pour l’offre mondiale en hydrogène vert promettant de nombreuses opportunités pour l’emploi et la décarbonation de secteurs majeurs. La première production d’électricité par TERMA était attendue pour 2027, avec l’ambition d’établir un marché local de l’énergie de 4 térawattheures (TWh) et un marché d’exportation de 10 TWh d’ici 2030.