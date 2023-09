Les IDE font la tête : au Maroc, la baisse continue

Rien ne semble freiner le recul des IDE dont la baisse se poursuit mois après mois ! L’Office des changes vient de publier la dernière note mensuelle des indicateurs des échanges extérieurs à fin août 2023, et les indicateurs sur les IDE au Maroc enregistrent une baisse significative à fin août 2023. Que disent les chiffres ?

Cette tendance à la baisse des IDE s’inscrit dans un contexte mondial où les investissements directs étrangers ont diminué de 12% en 2022, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (Cnuced) récemment publié.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la baisse continue des IDE au Maroc. Les incertitudes géopolitiques mondiales, telles que la guerre en Ukraine, ont pu dissuader certains investisseurs internationaux. De plus, les prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie ont créé des pressions sur les économies mondiales, ce qui a pu réduire l’appétit des investisseurs étrangers pour de nouveaux projets, ainsi que les pressions liées à la dette. Sur le continent africain, les flux d’investissements directs étrangers ont chuté de 44% par rapport à 2021, avec une baisse de 6% au Maroc, qui se maintient néanmoins dans le Top 5 africain des pays les plus attractifs.

Vu le contexte mondial, tout porte à croire que la nouvelle charte d’investissement adoptée par le Maroc y soit pour quelque chose dans le fait que le Royaume parvient à tirer, un tant soit peu, son épingle du jeu. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il est crucial pour le Maroc de poursuivre l’amélioration de son environnement des affaires, et renforcer sa compétitivité afin d’attirer davantage d’investisseurs étrangers. Cela peut inclure des mesures telles que la simplification des procédures administratives, la promotion de l’innovation et de la recherche et développement (R&D), ainsi que l’amélioration de l’accès au financement pour les entreprises, car beaucoup reste encore à faire.

Dans l’ensemble, la baisse significative des IDE au Maroc en août 2023 appelle à une réflexion approfondie et à des mesures stratégiques. Il est impératif pour les décideurs politiques et les acteurs économiques de travailler ensemble afin de créer un environnement favorable aux investissements, de promouvoir la confiance des investisseurs et de stimuler la croissance économique à long terme.

Internationalisation croissante des entreprises marocaines

Il convient également de noter que les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) ont connu une tendance différente. Au cours des huit premiers mois de l’année 2023, les IDME se sont élevés à 18,211 MMDH, en hausse par rapport aux 11,805 MMDH enregistrés à la fin d’août 2022. Les cessions de ces investissements ont également augmenté, s’élevant à 10,667 milliards de dirhams. Cependant, en excluant les instruments de dette intragroupe et les bénéfices réinvestis, le flux net des prises de participation connaît une légère baisse de 190 millions de dirhams.

Cette évolution des IDME souligne l’internationalisation croissante des entreprises marocaines et leur volonté d’explorer de nouvelles opportunités à l’étranger. Cependant, il est essentiel de veiller à ce que cette expansion à l’international ne se fasse pas au détriment des investissements nationaux.