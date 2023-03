Maroc. Prévisions météorologiques pour ce mercredi 8 mars

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques.

– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.

– Températures minimales de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas, les hauts plateaux orientaux et le sud de l’Oriental, de 14/22°C près des côtes, sur l’extrême sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 06/14°C sur le reste du territoire.

– Températures journalières en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan Tan et Boujdour, et agitée sur le reste du littoral atlantique.