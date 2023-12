Maroc. Voici les futures destinations d’Al Boraq

Après les promesses de financement des Émirats arabes unis, Mohamed Rabie Khlie, Directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), a récemment levé le voile sur de nouveaux projets, notamment celui d’Al Boraq, le train à grande vitesse.

Le patron de l’ONCF qui intervenait récemment sur la chaîne Al Aoula, est revenu sur le projet de la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) reliant Kenitra à Marrakech. Longue de 400 km, elle assurera la continuité logique entre Tanger et Kenitra et favorisera également un trajet direct entre Tanger et Marrakech. Une extension qui permettra surtout de rallier en seulement 3 heures ces deux villes. De même que les trajets Tanger-Rabat et Tanger-Casablanca seront eux aussi considérablement raccourcis, passant respectivement à 1 heure et 1 heure 35 minutes. Outre les dessertes assurées entre les grandes villes du Royaume, Mohamed Rabie Khlie a souligné qu’Al Boraq desservira l’aéroport de Rabat-Salé, mais aussi l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Sachant que le Maroc se prépare à organiser conjointement avec l’Espagne et le Portugal la Coupe du monde 2030, Al Boraq desservira aussi les stades clés de cette compétition, notamment le complexe Moulay Abdellah de Rabat et le futur Stade de Casablanca, situé dans la commune El Mansouria, à Benslimane, précise Mohamed Rabie Khlie. Et d’ajouter que deux gares seront construites pour accueillir Al Boraq, l’une à Hay Ryad à Rabat et l’autre à Benslimane.

Outre Al Boraq, d’autres chantiers de l’ONCF sont dans le pipe, notamment le développement d’un réseau express régional (RER) dans le Grand Casablanca-Settat. De même que le développement d’un RER dans la région Rabat-Salé-Kenitra au départ de Kenitra, en passant par Rabat-Salé et arrivant à Skhirat, est également sur les rails. Rappelons que l’ONCF a lancé en novembre dernier un appel à concurrence pour l’acquisition de 168 nouveaux trains, dont 150 trains pour les services inter-villes, des trains de type navettes rapides et métropolitains. Ajoutez à cela 18 trains à grande vitesse pour les extensions des LGV.