MDM Pelagic lance un programme d’investissement ambitieux à Tan-Tan

MDM Pelagic, une société familiale basée à Tan Tan spécialisée dans la conserverie et la congélation de poissons, crustacés et conserves, lance un programme d’investissement ambitieux de plus de 75 millions de dirhams.

Ce programme vise à augmenter la capacité de conserverie à plus de 50 000 tonnes par an (contre moins de 30 000 tonnes par jour actuellement) et à moderniser l’unité de congélation, qui traite actuellement 100 tonnes par jour.

Après avoir établi des partenariats solides avec plusieurs détaillants alimentaires européens et développé un portefeuille de marques propres telles que Remy, Luka, Cap Juby, Kasbah, Barbas et Belles de Tan Tan, MDM Pelagic, fondée et dirigée par Abdellah Ouberka, souhaite renforcer ses positions à l’export et doubler son chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

Avec près de 1 000 employés et une activité d’exportation vers une vingtaine de pays, notamment en Europe de l’Est, Afrique subsaharienne, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est, MDM Pelagic est l’une des principales conserveries de la région de Tan Tan. La société possède également de multiples certifications, telles que BRCS, Friend of the Sea AMFORI BSCI, et est également active dans le négoce et l’immobilier dans la région.