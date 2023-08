Sahara : le soutien des BRICS à la position marocaine, un revers fatal pour l’Algérie, selon un magazine espagnol

La déclaration issue de la réunion des BRICS appuie de manière indiscutable la position marocaine, en mettant en avant le rôle exclusif des Nations-unies dans le processus tout en soulignant l’importance de le respecter et d’y contribuer activement, précise la publication spécialisée dans les affaires du Maghreb et du monde arabe. Les membres de ce groupe ont insisté sur le fait que la résolution de la question du Sahara marocain et la recherche d’une solution politique durable requièrent le respect des résolutions et des paramètres du Conseil de sécurité, selon la source espagnole.

La communauté internationale, y compris les Nations-unies, les pays africains et les acteurs mondiaux, privilégie l’initiative d’autonomie marocaine en raison de son adhérence au pragmatisme, au réalisme, au compromis et à la durabilité exigés par le Conseil de sécurité, ajoute-t-elle. Atalayar souligne que les membres des BRICS ont rejeté toute tentative d’inscrire cette question aux discussions et ne l’ont pas mentionnée dans leurs déclarations. Cette absence de reconnaissance envers l’entité « marionnette » indique que ces pays refusent d’utiliser les BRICS pour soutenir des causes perdues.

Lire aussi | Seconde augmentation du SMIG : un scénario similaire à celui de 2022

La publication met en garde contre la leçon à tirer de cet échec pour ceux qui persistent à donner une portée mondiale à des idées isolées. « La position adoptée par les BRICS témoigne également de leur engagement envers leurs relations et leurs partenariats stratégiques avec le Royaume, malgré les interférences externes », observe le magazine espagnol.

Bien que des rumeurs aient circulé sur l’éventuelle adhésion du Maroc au groupe, le ministère marocain des affaires étrangères a fermement démenti cette intention avant la réunion des pays BRICS à Johannesburg. Le gouvernement marocain était réservé quant aux exigences agressives du gouvernement sud-africain, organisateur et hôte du 15e sommet des BRICS.

Le Maroc, un partenaire privilégié du groupe BRICS

L’annonce du BRICS de son soutien à la position marocaine favorise un rapprochement plus important entre les deux parties. La non adhésion du Maroc au BRICS n’empêche pas qu’il soit déjà un de ses partenaires les plus importants. En effet, le royaume maintient des relations bilatérales essentielles avec les autres membres du groupe. Les échanges commerciaux globaux entre le Maroc et les cinq pays du groupe ont atteint 179 milliards de dirhams (17,937 milliards de dollars) en 2022, en hausse d’environ 30 % par rapport à l’année précédente.

Les échanges entre le Maroc et le Brésil ont atteint 30,3 milliards de dirhams (3,036 milliards de dollars) en 2022, avec un excédent marocain d’environ 4,1 milliards de dirhams (410 millions de dollars), dépassant ainsi les 25,8 milliards de dirhams (2,585 milliards de dollars) de l’année précédente. En 2022, les exportations marocaines vers le Brésil ont diminué de 5,6 %, tandis que les importations ont augmenté de 72 % par rapport à l’année précédente.

Lire aussi | Visa Schengen. Le Maroc dans le top 10 des pays aux taux de rejet les plus élevés. Voici les dix raisons du refus

Le Maroc entretient une relation de dépendance avec la Russie pour son approvisionnement en carburant, ce qui explique que la majeure partie des 22,8 milliards de dirhams (2,28 milliards de dollars) d’échanges commerciaux entre les deux pays en 2022 correspond à des importations marocaines. Les échanges entre le Maroc et la Chine, quant à eux, atteignent 77,4 milliards de dirhams (7,756 milliards de dollars). Bien que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique du Sud atteignent 6,4 milliards de dirhams (641 millions de dollars) en 2022 et augmentent d’année en année, les relations bilatérales entre les deux pays restent améliorables.

Rappelons que les membres du BRICS ont annoncé que l’Argentine, l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran deviendront membres à part entière à partir du 1er janvier 2024, portant leur nombre total à onze.