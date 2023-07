Salé. Le groupe HCLTech lance son Global Delivery Center

Le groupe indien de services et de conseil en technologies de l’information, HCLTech, a choisi la ville de Salé pour planter son étendard. Il a inauguré, ce mardi 25 juillet, son « Global Delivery Center » renforçant ainsi les liens entre l’Inde et le Maroc.

Cette plateforme spécialisée en support technique et ingénierie logicielle servira les clients mondiaux de l’entreprise. C’est le premier centre de HCLTech sur le continent africain, et il jouera un rôle clé dans la stratégie nearshore de l’entreprise, en fournissant des projets de transformation numérique à ses clients internationaux. Le projet a été rendu possible grâce à un protocole d’accord signé en 2022 entre le gouvernement marocain et HCLTech.