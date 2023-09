Séisme au Maroc. Comment l’impact des dons est optimisé sur le terrain

Le Maroc déploie des efforts considérables pour soutenir les populations touchées par le récent séisme. Trois points de collecte stratégiques ont été mis en place à Marrakech et Taroudant, supervisés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et en coordination avec plusieurs acteurs clés. Ces initiatives visent à centraliser la collecte des dons, acheminer les ressources vers les dépôts locaux et assurer une distribution rapide en collaboration avec les intervenants sur le terrain.

L’ampleur de la mobilisation des Marocains et des amis du Maroc témoigne de la solidarité nationale face aux difficultés rencontrées. Cependant, il est nécessaire de trouver des solutions efficaces pour faciliter la mission de la Fondation Mohammed V pour la solidarité en coordonnant étroitement avec la société civile et les autorités locales. Grâce à une approche collaborative, il est possible d’optimiser l’impact des dons et de mieux répondre aux besoins des communautés touchées.