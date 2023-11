Tôles laminées. Maghreb Steel privilégié au détriment des importateurs

L’annonce de l’augmentation, en 2024, des droits d’importation sur les tôles laminées au Maroc suscite des réactions mitigées. Alors que certains soulignent les préoccupations concernant la qualité des produits nationaux et les effets sur les petits industriels et les importateurs, d’autres considèrent cette mesure comme une protection légitime de l’industrie nationale de l’acier.

Dans le cadre du PLF 2024, le gouvernement propose une augmentation des droits d’importation sur les tôles laminées à chaud et à froid, plaquées ou revêtues, relevant des positions 7208 à 7212, 7225 et 7226 du Système harmonisé. Cette mesure suscite des réactions mitigées quant à son impact sur l’industrie nationale et les importateurs. Analysons les différentes perspectives pour mieux comprendre les enjeux et les implications économiques de cette décision.

Lire aussi | Copag s’associe à Nareva pour ses investissements de décarbonation

Selon certains analystes, cette mesure vise à protéger Maghreb Steel, le seul producteur d’acier plat au Maroc. Cependant, des préoccupations sont soulevées quant à la qualité et au rapport qualité-prix des produits de Maghreb Steel, ce qui pourrait désavantager les petits industriels et les importateurs qui préfèrent travailler avec des produits importés de meilleure qualité et à des prix compétitifs. Il est important de prendre en compte les intérêts de l’ensemble du secteur métallique marocain, qui comprend diverses entreprises travaillant avec le métal.

Mesures pour faire face aux éventuelles menaces futures

D’un autre côté, certains experts affirment que le Maroc n’appliquait pas le taux maximal de droits d’importation sur ces produits conformément aux règles de l’OMC. Cette décision vise donc à protéger l’industrie nationale de l’acier qui fait face à une surcapacité de production sur le marché international. La concurrence exercée par les pays producteurs à bas coûts a entraîné une pression à la baisse sur les prix à l’importation, ce qui pourrait potentiellement affecter l’industrie marocaine à long terme.

Lire aussi | Retraits en espèces. Une addiction difficile à rompre

Cependant, il convient de noter que les nomenclatures concernées par cette augmentation des droits d’importation représentent une faible part du volume total des tôles laminées importées au Maroc. La majorité des importations de tôles laminées concernées par cette mesure proviennent de l’Union européenne, avec laquelle le Maroc a un accord de libre-échange, limitant ainsi l’impact réel de cette mesure. De plus, ces importations ne sont pas soumises aux droits d’importation, ce qui réduit davantage l’impact sur les flux commerciaux existants.

L’intervenant souligne également que cette augmentation des droits d’importation est plutôt une mesure préventive et anticipative pour faire face aux éventuelles menaces futures. Dans un contexte mondial où les écarts de prix entre la Chine et le reste du monde sont importants, de nombreux pays réagissent en augmentant les droits d’importation sur les produits sidérurgiques pour se protéger des importations chinoises. Le Maroc cherche ainsi à prévenir d’éventuelles difficultés futures en ajustant ses droits d’importation, même si les volumes actuels importés sur les nomenclatures concernées sont faibles.