Ziyech, Saibary et En-Nsisry brillent en Champions’ League

Les trois Lions de l’Atlas ont sorti le grand jeu et se sont illustrés pour offrir à leurs équipes des buts en or pour revenir au score. Ziyech et En-Nsiry ont attaint leur 10è but en Capon’s League dépassant les 8 de Marouane Chammakh.

Hakim Ziyech parvint à réduire le score pour son Galatassaray en inscrivant son premier but dans cette rencontre époustouflante du club turc face au visiter Manchester United. A la 29e minute de jeu, Hakim Ziyech se charge de tirer directement un coup-franc. Son tir malicieux trompe le mur d’Onana, ainsi que le portier camerounais, pris à contre-pied. A la 62e minute de jeu, Hakim Ziyech réduit à nouveau l’écart pour Galatasaray, d’un nouveau coup-franc fourbe. Onana se manque dans sa parade et le ballon finit au fond des filets.

Et dans l’autre rencontre FC Séville Vs PSV Eindhoven, le grand buteur de la Chamion’s Legue porte son actif à 10 réalisations lorsqu’il a doublé la mise pour son club andalous contre les Néerlandais (2-0) qui vont se ressaisir et finir en leur faveur (3-2) cette rencontre comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Ismael Saibari, milieu de terrain du PSV Eindhoven, a marqué d’une superbe reprise de volée, ce mercredi 29 novembre, face au Séville FC de Youssef En-Nesyri dans le cadre de la 5e journée de la LDC. Il s’agit de son premier but de la saison dans la compétition européenne.