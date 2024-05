Agro-industrie. Un gisement d’opportunités d’investissement à exploiter

La conjoncture actuelle a ouvert l’opportunité à l’industrie agroalimentaire marocaine de se repositionner en allant vers le renforcement de l’intégration locale. Cela, à travers la mise en place d’une banque de projets d’investissement de substitution des importations de produits manufacturés par de la production locale dans le but de renforcer notre souveraineté industrielle.

Au Maroc, les enjeux liés à la souveraineté alimentaire nationale, sont aussi des opportunités d’investissement pour les industries agroalimentaires qui disposent de tous les atouts pour répondre à cette problématique, à travers notamment le renforcement de son intégration pour améliorer sa compétitivité et accroitre sa contribution dans la valeur ajoutée de l’économie marocaine. Industrie laitière, biscuiterie, chocolaterie et confiserie, corps gras, viandes, transformation des fruits et légumes, transformation des céréales…Les opportunités d’investissement sont ainsi nombreuses dans le secteur de l’agro-industrie. Il faut dire, que la crise de Covid-19 ainsi que les différentes perturbations économiques de par le monde ont poussé à prêter beaucoup d’attention à ce secteur devenu stratégique pour l’économie nationale.

Lire aussi | Industrie agroalimentaire. Le pari de la transformation des produits agricoles

Selon le ministère de l’Industrie et du commerce, environ 400 projets d’investissement industriels agro-alimentaires ont été identifiés dans le cadre de la banque de projets pour bénéficier d’un appui à l’investissement à travers les mécanismes prévus dans le cadre du plan de relance industrielle, avec un montant d’investissement prévisionnel de plus 10,25 milliards de DH. Ces projets qui couvrent plusieurs régions du pays devraient permettre la création de plus de 37.000 emplois directs et la génération d’un chiffre d’affaires additionnel prévisionnel de 25,54 milliards de DH, dont 18 milliards de DH destinés au marché local. Pour rappel, c’est pour encourager la transformation et renforcer aussi l’intégration entre l’amont productif et l’aval de transformation, que le Département de Ryad Mezzour avait lancé cette banque de projets. A noter, que certains de ces projets d’investissements sont en cours d’accompagnement, à en croire le ministère de l’Industrie et du commerce.

Lire aussi | Agroalimentaire. Teralys, la nouvelle filiale d’Al Mada dédiée à l’international, se donne les moyens de ses ambitions

Aussi, dans un contexte marqué par une intégration modérée de ce secteur et afin de mieux développer l’intégration locale et créer des synergies et des partenariats gagnant-gagnant avec les fournisseurs locaux, la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) a réalisé une étude sur les opportunités de sourcing local des intrants manufacturés, qui a révélé que les industries agroalimentaires utilisent annuellement l’équivalent de 10 milliards de DH d’intrants manufacturés importés. Cela constitue également un gisement d’opportunités de substitution de ces importations ou du moins une partie sous forme de nouveaux projets d’investissement au niveau local, ce qui est de nature à renforcer l’intégration locale de ce secteur et également sa compétitivité, sans oublier l’impact sur la création d’emplois. Selon cette étude de la Fédération, ces projets d’investissement à déployer au niveau local totaliseraient un montant d’investissement prévisionnel de 680 millions DH et permettraient la création, à terme, de plus de 7.000 emplois directs.