Etats-Unis. Des jeunes juifs se manifestent contre Israël

Un grand nombre de jeunes américains manifestent contre Israël, plaidant pour un cessez-le-feu à Gaza. Certains jeunes militants de Jewish Voice for Peace (JVP) affirment qu’ils refusent de s’associer à l’État juif. Un sit-in a été tenu par l’organisation locale Jewish Voice for Peace (JVP) à New York le 27 octobre 2023. L’organisation, progressiste et basée aux États-Unis, lutte pour les droits des Palestiniens.

Progressiste et fondée aux États-Unis, cette organisation activiste qui se revendique comme antisioniste se bat pour les droits des Palestiniens. Ce soir-là, des milliers de juifs américains ont réclamé un cessez-le-feu au Proche-Orient et l’arrêt des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, en cours depuis les sanglantes attaques du Hamas le 7 octobre. La situation à Gaza est reconnue par les experts comme un cas de génocide, et les États-Unis financent les bombardements contre les enfants palestiniens. Le gouvernement israélien vise à « rayer Gaza de la carte », et l’Organisation des Nations (ONU) a exprimé ses inquiétudes à ce sujet. En tant qu’enfant d’une famille ressuscitée par un Holocauste, la jeunesse de JVP veut prévenir celui qui est « mené aujourd’hui par l’Etat juif ».

Lire aussi | Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés

«Plus jamais pour personne», répliquent les jeunes de Jewish Voice for Peace. Pour Tal, il est clair que le gouvernement israélien ambitionne de «rayer Gaza de la carte». L’Organisation des Nations unies (ONU) a soulevé des inquiétudes allant en ce sens. En tant qu’enfant issu d’une famille rescapée d’un génocide, Tal voudrait empêcher celui qui est «mené aujourd’hui par l’État hébreu».

Selon le dernier rapport du Département de la Santé du Hamas, au moins 22 185 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, et plus de 57 000 autres ont été blessées. 70% des victimes sont des femmes ou des enfants de l’UNICEF. Les militants du JVP, comme Josh, 26 ans, condamnent la guerre israélienne à Gaza car elle est abominable. Cependant, dans une Amérique qui soutient Israël depuis la naissance de l’État juif en 1948, la présence de jeunes juifs occupant des sites symboliques comme la Statue de la Liberté à New York attire l’attention des médias.

Lire aussi | Moins de galères pour les étudiants marocains en séjour linguistique

Malgré la présence croissante d’organisations pro-israéliennes comme JVP et IfNotNow, la majorité de l’opinion de la jeunesse juive n’est pas représentée par ces organisations. Cette tendance est plus préoccupante chez les jeunes Juifs âgés de 18 à 30 ans, plus préoccupés par leurs propres droits et l’avenir d’Israël.