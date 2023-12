CAN 2023. Voici les arbitres marocains qui officieront en Côte d’Ivoire

C’est acté ! Sept arbitres marocains ont été désignés par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour officier lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Selon la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le Maroc domine la liste des 68 arbitres, centraux, assistants et VAR (assistance vidéo à l’arbitrage), retenus pour la prochaine CAN aux côtés de l’Égypte. Faut-il souligner que dans cette liste, Bouchra Karboubi, arbitre internationale marocaine, se distingue en tant que seule femme parmi les arbitres centraux sélectionnés.

Elle officiera en tant qu’arbitre central lors des matchs de la CAN, aux côtés de ses compatriotes Jalal Jayed et Samir Guezzaz. De même que Mostapha Akerkad et Lahcen Azguaou ont été désignés en tant qu’arbitres assistants, tandis que Redouane Jayed et Zakaria Brinzi occuperont les postes d’arbitres VAR.