Education pour tous: L’énergie de l’ambition de l’UM6P

A Milan, le Président de l’Université Polytechnique de Benguérir (UM6P) est monté au front pour réaffirmer l’engagement de cet établissement « pour une éducation inclusive grâce à un programme de bourses soutenant 80% des étudiants ».

«L’accès mondial à l’enseignement supérieur comme moyen de renforcer l’inclusion, de former la prochaine génération de dirigeants et de contribuer à la stabilité et à l’épanouissement des sociétés » n’étant pas un vain mot, l’alliance internationale d’universités dont l’Université Mohammed VI de Benguérir fait partie, se sont donné le mot pour lancer un message à Bocconi University pour leur sommet annuel. A cette occasion, les représentants des universités membres se sont mis d’accord pour adresser une déclaration aux dirigeants du G7 les exhortant à travailler ensemble pour éliminer les obstacles et améliorer l’accès à l’éducation dans le monde entier.

Pour rappel, l’Alliance U7, créée en 2019 à Paris représentant plus de 2 millions d’étudiants dans le monde, a vu la participation en force du Royaume avec la présence de l’Université Mohammed VI Polytechnique dans une coalition portée par le Président Macron lui-même et qui est censée évoluer vers un espace unique de discussion entre présidents d’universités «qui assument pleinement leur responsabilité civique et sociale en tant qu’acteurs globaux, et adopteront au nom de leurs institutions des engagements d’actions à impact régional, national et mondial».

Au moment où les décideurs du monde entier allaient se réunir en conclave, dans les Pouilles, en Italie, les 80 dirigeants d’universités de 18 pays se sont retrouvés à l’Université Bocconi à Milan les 11 et 12 Avril 2024. Au cours de ce sommet présidentiel U7+ dont l’Université Mohammed VI Polytechnique n’était pas le moins représentée, le thème de l’édition : «Education Inclusive pour une Société Inclusive», qui s’est tenue à l’Université Bocconi a permis au Président de l’UM6P de réaffirmer l’engagement de cet établissement «pour une éducation inclusive grâce à un programme de bourses soutenant 80% de ses étudiant.e.s».

Au cours de son intervention à la session «Changement climatique et durabilité», Hicham El Habti a ainsi souligné «les contributions significatives de l’Université à la durabilité, en particulier ses initiatives dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture durable et des technologies vertes. L’implication de l’UM6P dans des projets majeurs tels que la Ville Verte de Benguerir et le Green Energy Park, la positionne comme un leader dans la recherche de solutions concrètes aux défis globaux de la durabilité ».

A la fin de la rencontre, les membres de l’Alliance U7+ ont insisté sur deux points majeurs: l’amélioration de l’accès mondial à l’éducation et le soutien aux communautés marginalisées. En incitant notamment les pays du G7 à travailler ensemble, avec l’objectif avoué de réduire les barrières éducatives notamment dans les pays à faible et moyen revenu. De plus, un appel est lancé en faveur d’un financement destiné à aider les étudiants issus de milieux défavorisés et à assouplir les restrictions de visa pour les universitaires en situation précaire.

Pour ce qui est de l’UM6P, il faut dire que la prestigieuse université est en train d’atteindre sa vitesse de croisière avec ses 5684 étudiants, dont 721 doctorants, avec une représentativité culturelle manifestée par 33 nationalités. La philosophie de l’UM6P est d’ailleurs orientée vers les différents besoins des économies africaines. Depuis son campus principal à Benguerir, près de Marrakech, et ses antennes à Rabat, Laâyoune et Paris, l’Université est résolument engagée dans une démarche d’apprentissage novateur, avec un maître mot : encourager l’esprit d’entreprise chez les étudiants.