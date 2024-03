Les ambitions du pôle connaissance de l’UM6P

Après la France, l’UM6P pose son ancre au Canada, selon le top management. L’Afrique de l’Ouest est dans les viseurs. À l’heure où les plaques tectoniques dans le domaine de la formation sont en pleine recomposition, le Maroc ces dernières années est en train de faire sa place sur ce terrain stratégique.

« Incontestablement, on assiste aujourd’hui à l’émergence de nouveaux pôles de savoir tels que l’Espagne, la Chine, la Turquie, le Maroc, où on retrouve de grandes communautés d’étudiants… », nous confie d’entrée Mohamed Tazi, Directeur Général du cabinet de conseil Archimede. Le Maroc ces dernières années a mis sur pied une véritable offre dans le domaine de l’éducation. Et dans ce vaste paysage de formation qualitative, l’UM6P a su se hisser en tant que porte-étendard de l’offre de formation marocaine.

Lire aussi | Pourquoi le retrait de la Société Générale du Maroc est une bonne chose pour le Royaume

Inauguré en janvier 2017, le premier campus de l’UM6P, dans la ville verte de Benguérir, est l’un des symboles clés du nouveau Maroc esquissé dans le modèle de développement. Orientée vers la recherche appliquée et l’innovation, l’UM6P, présidée par le polytechnicien Hicham El Habti, ambitionne de former des leaders capables de répondre aux grands défis que doit relever le royaume, mais aussi tout le continent, tels que la sécurité alimentaire, le développement durable, la croissance démographique ou encore les changements climatiques. À observer de loin, on peut comprendre que l’enjeu est de faire émerger un MIT continental, pour donner les moyens à tous les étudiants du continent de se réaliser. « La plupart des cadres marocains ont été formés par les grandes universités marocaines. Et nos diplômés arrivent à intégrer les grandes écoles étrangères. Cela montre que notre formation est de qualité. Le Maroc est une destination importante pour un certain nombre d’étudiants du Sud », explique Tazi.

Une dimension internationale

À l’UM6P, l’heure est à l’international ! Le 24 janvier dernier, à Paris, était inaugurée l’antenne française de l’Université Mohammed-VI-Polytechnique (UM6P). Fruit de sa stratégie de développement à l’international, l’UM6P ambitionne de former une nouvelle génération de talents qui construiront l’avenir de l’Afrique. L’UM6P France proposera ainsi des formations exécutives et des accompagnements spécifiques pour les chercheurs et les entrepreneurs innovants intéressés par le développement du continent africain. Après juste son implantation, l’institution a annoncé ouvrir une antenne au Canada durant cette année 2024.

Lire aussi | Emploi. Les prédictions du Forum économique mondial

Sur le plan continental, le développement en Afrique est actuellement l’une des orientations majeures de l’UM6P avec, notamment, l’ouverture prévue de la Digital Farming School à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, dans le domaine de l’AgriTech. « Le Maroc figure dans le Top 20 des pays d’origine de la mobilité étudiante dans le monde. Cette statistique à elle seule synthétise aussi bien l’attractivité des étudiants marocains, ce qui devrait tous nous interpeller et nous appeler à davantage de pondération lorsque il s’agit de critiquer notre système éducatif », alerte Hicham Alaoui, CEO de Allianz Trade. Et d’ajouter : « Si notre système pédagogique était aussi défaillant que certains le prétendent, comment expliquer alors que tant de pays développés s’arrachent nos ingénieurs, nos médecins, nos techniciens, nos informaticiens, parmi tant d’autres filières ? »