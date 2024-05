Fondation Arab America: La Marocaine Lamiaa Daif distinguée

Lamiaa Daif : Portrait d’une leader accomplie

Lamiaa Daif est une leader reconnue dans le domaine de la stratégie chez Apple, coach exécutive certifiée et investisseur. Elle a développé le Modèle Inside-Out™ pour aider les organisations et les individus à transformer les opportunités de croissance en changements significatifs et durables. En plus de son rôle chez Apple, elle est trésorière et membre du conseil d’administration de Resonate Workshops, une organisation à but non lucratif qui soutient le leadership des femmes et des filles en Afrique.

Après une décennie passée en tant que directrice dans le plus grand fonds de Private Equity en Europe, Lamiaa est maintenant business angel, soutenant les femmes entrepreneurs engagées à concrétiser leur vision. Elle est diplômée de la prestigieuse Stanford Graduate School of Business en tant que boursière Robert Joss, et détient également deux masters en finance de l’Université Paris-Dauphine où elle a été major de promotion.

Lamiaa est une conférencière TEDx renommée, notamment avec son intervention intitulée « Ce que votre corps sait et votre esprit ignore ». Elle intervient régulièrement à l’université de Stanford ainsi que lors de conférences internationales sur l’empowerment des femmes, le leadership, l’innovation et la stratégie d’entreprise.

Originaire du Maroc, Lamiaa est arrivée aux États-Unis il y a sept ans en provenance de France. Ses contributions significatives aux intérêts nationaux des États-Unis lui ont valu la carte verte EB2-NIW décernée par les services d’immigration américains (USCIS), réservée aux individus aux capacités exceptionnelles.