Gaz butane : le prix de la bonbonne passe à 50 DH ce lundi 20 mai

À partir de ce lundi 20 mai, le prix des bonbonnes de gaz butane augmentera à 50 dirhams, conséquence directe de la réforme du système de compensation des prix du gaz butane mise en œuvre par le gouvernement.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures visant à renforcer le soutien social pour les foyers marocains. Jusqu’à avril 2023, 3,6 millions de foyers ont bénéficié du programme de soutien social, basé sur un ciblage plus précis des bénéficiaires grâce au Registre social unifié. Le gouvernement a également élargi ce registre par divers programmes sociaux, incluant la généralisation de la couverture médicale, avec 4,2 millions de foyers bénéficiaires d’Amou-Tadamoun, et un programme de soutien au logement pour 330 000 foyers sur trois ans, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des finances.

En outre, les récentes augmentations salariales pour les fonctionnaires et les employés du secteur privé, issues du dialogue social d’avril 2024, ont renforcé le pouvoir d’achat de plus de 4 millions de foyers marocains. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large de réforme de la protection sociale, conformément à la loi-cadre n° 09.21 relative à la protection sociale, promulguée le 23 mars 2021. Cette loi stipule que le financement des programmes de soutien social proviendra du regroupement des fonds de compensation.

Pour soutenir ces réformes, le gouvernement a alloué 80 milliards de dirhams d’ici 2026, principalement pour financer divers programmes sociaux et les résultats du dialogue social, incluant les augmentations de salaires.

Dans ce contexte, la réduction partielle du soutien aux prix du gaz butane sera effective dès le 20 mai 2024. Cette réduction se traduira par une augmentation de 2,5 dirhams pour les bonbonnes de 3 kg et de 10 dirhams pour celles de 12 kg. Ainsi, le prix des bonbonnes de 12 kg atteindra 50 dirhams.

Rappelons que cette augmentation était initialement prévue pour le mois d’avril. Cette décision prévue par la loi de finances 2024, s’inscrit dans le processus de décompensation qui se fera de manière progressive de 2024 à 2026, en parallèle avec le programme d’aide sociale.