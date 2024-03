Hydrogène vert. Ghalia Mokhtari : «La mise en œuvre de l’Offre Maroc se heurte à plusieurs défis»

Que vaut l’offre hydrogène vert du Maroc ? La réponse de Maitre Ghalia Mokhtari, Avocat au Barreau de Casablanca spécialiste des questions énergétiques et membre du conseil d’administration de l’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS).

Challenge : Le Chef du gouvernement vient d’émettre la circulaire de mise en œuvre de l’offre Maroc pour le développement de la filière de l’hydrogène vert. Quels sont les éléments clés du processus de mise en œuvre de « l’Offre Maroc » ?

Ghalia Mokhtari : L’Offre Maroc pour le développement de l’hydrogène vert est structurée autour de plusieurs axes stratégiques : le développement des infrastructures nécessaires, telles que des installations de production d’énergie renouvelable et des unités d’électrolyse pour l’hydrogène vert ; l’élaboration d’un cadre réglementaire et fiscal incitatif ; et la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation. L’État prévoit de mobiliser des ressources significatives, y compris le foncier nécessaire, des financements publics, ainsi que des incitations fiscales et douanières pour attirer les investisseurs et faciliter la réalisation des projets.

Parmi les éléments clés du processus de mise en œuvre, nous notons d’abord, un large champ d’application dans le sens où l’Offre Maroc s’adresse aux investisseurs souhaitant produire de l’hydrogène vert à grande échelle, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la génération d’électricité à l’amont à la transformation des produits à l’aval. Elle s’adresse tant aux investisseurs intéressés par le marché domestique, que ceux qui ciblent l’exportation, ou les deux simultanément. Ensuite, une mise en œuvre par phases puisque l’Offre Maroc sera déployée par phases ; Cette démarche prudente permettra ainsi à l’État de rester flexible face aux évolutions du marché mondial de l’hydrogène vert, de suivre les tendances technologiques et les réglementations internationales et de s’adapter rapidement aux changements pour rester concurrentiel dans cette filière émergente.

Challenge : Quels moyens l’État prévoit-il de mobiliser pour assurer le succès de cette initiative ?

G.M. : Bien que nous n’ayons pas plus d’informations sur le séquencement de l’Offre Maroc, nous comprenons qu’une première phase « Phase 1 » connaîtra la mise à disposition de 300 000 hectares de foncier qui seront divisés en lots de 10 000 à 30 000 hectares.

Aussi, la mise en place d’une infrastructure compétitive et robuste. Le Maroc devra développer une infrastructure adéquate pour produire, stocker et transporter l’hydrogène vert de manière efficace et sécurisée. Cela inclut la mise en place de stations de recharge d’hydrogène, de pipelines (si nécessaire), et éventuellement de ports d’exportation. Bien que peu d’informations aient été fournies à ce sujet, la circulaire envisage le développement de ces infrastructures dans le cadre de partenariats publics-privés avec des investisseurs nationaux ou étrangers. La circulaire permet également de penser qu’elle ouvrirait l’opportunité aux investisseurs privés d’investir dans le réseau électrique national afin de renforcer les liaisons de transport de l’énergie électrique produite à partir de sources renouvelables entre notamment, les Provinces du Sud et le reste du Royaume. Ce qui est une avancée majeure. Enfin, le rôle actif de MASEN. L’efficacité de l’Offre Maroc est étroitement liée à la mise en place d’un parcours simplifié pour les investisseurs, assurant une démarche claire et une visibilité dans la réalisation de leurs projets. MASEN est ainsi désignée comme l’interlocuteur principal des investisseurs, avec un rôle dédié à l’accompagnement des porteurs de projets d’hydrogène vert. Ses missions telles que prévues dans la circulaire sont étendues : en plus du travail de coordination entre les investisseurs et les différentes autorités gouvernementales compétentes, MASEN, de par son expérience pratique et sa proximité avec les investisseurs, pourra être force de proposition sur les questions réglementaires.

Afin d’assurer le succès de l’Offre Maroc, l’Etat marocain envisage notamment : la mise à disposition d’un million d’hectares de foncier et de signer aussi les premiers accords de réservation du foncier d’ici la fin du trimestre 2024, soit très bientôt ! Ce qui prouve la volonté de l’État d’avancer de manière efficace dans le développement de cette filière. Aussi, la mobilisation de plusieurs autorités gouvernementales aux pouvoirs et missions transverses.

Par ailleurs, la création du « Comité d’Investissement Hydrogène Vert » démontre l’attention particulière que porte l’Etat aux investissements dans la filière et enfin, des mesures incitatives. En effet, des incitations à l’investissement, fiscales et douanières sont prévues pour les projets liés à l’hydrogène vert, favorisant également l’intégration industrielle locale.

Challenge : Quelle lecture faites-vous de la stratégie d’identification et de mise à disposition des terres pour les projets liés à « l’Offre Maroc » ?

G.M. : La stratégie foncière joue un rôle crucial dans la réussite de l’initiative, avec l’identification d’espaces adéquats pouvant supporter l’infrastructure nécessaire pour la production d’hydrogène vert. Nous comprenons que l’État a identifié un territoire important d’environ un million d’hectares dédié, accessible et à fort potentiel en termes de production d’hydrogène vert. Sans préciser la situation géographique des terrains identifiés, des parcelles de 10.000 à 30.000 hectares seront allouées dans une première phase à hauteur de 300.000 hectares. Ce qui devrait stimuler le développement de la filière, en offrant l’espace nécessaire pour la mise en place des infrastructures de production et de stockage, mais aussi attirer des investissements significatifs et favoriser la création d’emplois.

Challenge : Est-ce à dire que l’offre Maroc va susciter l’intérêt des investisseurs nationaux et étrangers ?

G.M. : La filière de l’hydrogène vert fait l’objet d’une attention particulière émanant du sommet de l’Etat, puisque S.M. le Roi Mohammed VI a appelé le 22 novembre 2022 lors d’une réunion présidée au Palais Royal de Rabat, à l’élaboration d’une «Offre Maroc» opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert au Maroc».

Ce fut le cas auparavant, en 2009, lorsque grâce à la vision éclairée du Souverain, le Royaume du Maroc a fait monter en puissance un programme d’énergies renouvelables ambitieux qui lui ont permis de se positionner comme un véritable leader des énergies renouvelables à la fois en Afrique du Nord et sur l’ensemble du continent africain.

Les projets renouvelables développés depuis, ont démontré aux investisseurs internationaux la capacité du Royaume du Maroc à tenir ses engagements à leur égard et à les accompagner de manière réussie tout le long du développement de leurs projets.

L’Offre Maroc suscite un intérêt notable de la part d’investisseurs nationaux et internationaux, attirés par la vision ambitieuse du Maroc, son potentiel en énergies renouvelables, et les incitations proposées. Cette attraction est manifestée par des engagements d’investissement, la participation à des appels d’offres, et un intérêt croissant pour les partenariats stratégiques. Cela témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel du Maroc à devenir un hub majeur pour l’hydrogène vert.

En effet, la capacité du Maroc d’utiliser ses ressources solaires et éoliennes pour produire de l’ammoniac « vert » sans carbone, constitue une réelle opportunité stratégique pour le pays du fait de la complémentarité naturelle de ce produit avec le phosphate, dont le pays est le premier producteur mondial. Et les investisseurs le savent !

L’intérêt des investisseurs pour l’hydrogène vert au Maroc se manifeste de manière concrète à travers plusieurs initiatives et projets d’investissement significatifs, soulignant le potentiel du Maroc comme un futur leader dans ce domaine émergent.

Challenge : Quels défis anticipez-vous dans la mise en œuvre de «l’Offre Maroc» et quelles recommandations pour les surmonter et assurer le succès de cette initiative ?

G.M. : La mise en œuvre de l’offre Maroc sur l’hydrogène vert, bien que prometteuse, se heurte à plusieurs défis (coûts de production élevés, manque d’infrastructures dédiées pour le transport et le stockage, l’absence d’un cadre réglementaire adapté, un accès au financement, une concurrence internationale accrue et enfin un manque de sensibilisation et compétences). Les surmonter nécessitera une approche stratégique et des actions concertées de la part des acteurs gouvernementaux, du secteur privé et des partenaires internationaux.

Parmi les recommandations, nous citerons la mise en place de subventions et incitations financières, un investissement dans les infrastructures, la mise en place d’un cadre réglementaire clair et de programmes de financement, de collaborations internationales, d’une formation et développement des compétences mais aussi la R&D et innovation.

En mettant en œuvre ces recommandations, le Maroc peut surmonter les défis associés à la mise en place de son offre en hydrogène vert, assurant ainsi le succès de cette initiative stratégique et sa position en tant que leader dans le secteur de l’hydrogène vert à l’échelle mondiale.

Son parcours

Elle est Avocat au Barreau de Casablanca. Son cabinet est spécialisé dans les sujets de développement et financement de projets d’infrastructures au Maroc, notamment dans le secteur de l’énergie. Ghalia est également membre du conseil d’administration de l’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS) et publie régulièrement des articles sur les problématiques énergétiques du Royaume. Diplômée de l’Université Hassan II de Casablanca, et de l’Université Panthéon-Assas de Paris en droit, elle est également diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris en financement de projets et financements structurés et de la London School of Economics and Political Science (LSE) de Londres en administration et politiques publiques.



Son Actu

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a émis, la circulaire de mise en œuvre de « l’Offre Maroc » pour le développement de la filière de l’hydrogène vert, laquelle constitue une offre opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert.