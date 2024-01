Hyundai Accent. De nouveaux arguments pour séduire

Hyundai Maroc vient depuis peu de commercialiser la nouvelle Accent. Une petite berline compacte, dont la réputation n’est plus à faire dans le Royaume, qui revient avec de nouveaux arguments pour séduire la clientèle.

Hyundai Maroc capitalise désormais sur la nouvelle Accent, un modèle qui a connu, depuis le lancement de la première génération en 1995 jusqu’à la cinquième, un grand succès populaire. En témoigne le volume de vente de l’engin qui a avoisiné les 17 millions de véhicules écoulés, dont 35 000 vendus dans le Royaume. Place à la 6ème génération de l’engin qui a fait totalement peau neuve. «C’est une évolution majeure d’un modèle emblématique et un best-seller de la marque au Maroc», selon Saad Bezzate, Directeur de la marque Hyundai Maroc, qui s’est exprimé pour l’occasion. Preuve en est, son design des plus originaux qui reprend les derniers canons stylistiques de la marque. Quoi qu’il en soit, le style de cette nouvelle berline ne passe vraiment pas inaperçu, notamment sa face avant avec une signature lumineuse à LED inédite.

L’habitabilité, qui a toujours constitué l’un des points forts de l’Accent, est bien évidemment de la partie au regard de ses 4,54 m de long et ses 1,77 m de large. De quoi accueillir très confortablement les occupants qui bénéficient d’un volume de coffre conséquent de 528 litres. A bord, la qualité des matériaux et leur assemblage sont de bonne facture. Les équipements de confort qui viennent agrémenter cette Accent ne manquent pas, et ce, dès l’entrée de gamme, au rang desquels la climatisation automatique, l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul, voire l’écran tactile de 8” multimédia compatible Android et Apple Carplay, le compteur digital de 4,2” TFT LCD, le «Bluetooth» avec reconnaissance vocale… sans compter une panoplie d’équipements de sécurité comme l’assistance au suivi de voie (LFA), l’assistance au maintien de voie (LKA), l’assistance à l’évitement des collisions dans les angles morts (BCA), voire l’assistance à la prévention des collisions frontales (FCA).

Pas de diesel sous le capot de ce nouveau modèle qui se voit animé cette fois-ci par un moteur essence de 1,5 litre, d’une puissance de 115 chevaux, associé à une transmission variable intelligente (IVT). La nouvelle Hyundai Accent se décline en trois finitions distinctes : «Attractive BVA», «Inventive BVA» et «Seductive BVA». Comptez 199 900 DH TTC (offre de lancement) pour repartir au volant de la nouvelle Accent, assortie d’une mensualité de 1 500 DH/mois, le tout sans intérêt grâce à une offre de crédit à 0%.