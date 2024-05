Industrie : Lancement du programme «She Industriel» pour booster l’entreprenariat féminin

Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM), a signé une convention de partenariat pour la mise en place du programme « She Industriel ».

La cérémonie s’est tenue le mardi 21 mai 2024 à Rabat, marquant une étape importante dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le secteur industriel national.

Cette initiative s’aligne avec les Orientations Royales visant à soutenir l’autonomisation des femmes et à promouvoir leur emploi et leadership. Elle s’inscrit également dans les objectifs du nouveau modèle de développement du Maroc, qui ambitionne d’atteindre un taux d’activité des femmes de 45 % d’ici 2035.

Le programme « She Industriel » vise à encourager les femmes à créer leurs propres entreprises dans divers secteurs industriels en leur offrant un soutien complet et adapté pour concrétiser leurs projets d’investissement. Il propose plusieurs formes d’accompagnement pour libérer le potentiel entrepreneurial féminin.

« Avec plus de 43 % de femmes travaillant dans le secteur industriel et 9 % de femmes occupant des postes à responsabilité, l’implication et le rôle des femmes sont sans équivoque un facteur crucial de développement socio-économique de notre pays. Mais ce n’est pas encore suffisant ! Le programme She Industriel que nous signons aujourd’hui vient renforcer cette contribution en offrant un accompagnement sur mesure à plus de 2 200 femmes en moins de deux ans pour une inclusion active dans l’entrepreneuriat industriel. Cela devrait permettre à terme une présence plus importante des femmes à la tête d’entreprises marocaines, contribuant ainsi à la diversité et à la compétitivité de notre économie nationale », a déclaré, lors de la signature, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

En vertu de cette convention, l’AFEM s’engage à faciliter l’accès au financement pour les femmes entrepreneures grâce à des programmes de mentorat financier et à renforcer leurs compétences entrepreneuriales à travers des formations ciblées. L’association soutiendra également le réseautage et la coopération interentreprises via des rencontres d’affaires et des événements de promotion, et développera un programme de certification spécifique.

De son côté, le Ministère de l’Industrie et du Commerce s’engage à soutenir techniquement et financièrement le programme. Il accompagnera l’AFEM dans la mise en œuvre du programme en fournissant expertise, soutien technique et ressources pour atteindre les objectifs fixés. Le ministère contribuera aux processus de formation, d’encadrement et d’orientation du programme, et accompagnera les femmes bénéficiaires pour accéder à la banque de projets industriels.