Innovation : une startup marocaine se démarque à l’international !

L’entreprise Corail a été couronnée d’or en reconnaissance de son innovation unique qui permet aux acheteurs en magasin de numériser les tickets d’achat sur leur application mobile, en s’affranchissant du processus d’impression traditionnel. Dans le détail, le prix a été reçu, au nom de Corail, par Fatima Merzak, ministre plénipotentiaire en charge des Affaires économiques et culturelles, en présence de Ali Ben Issa, ambassadeur du Royaume du Maroc au Koweit. « Cette réalisation est une source de fierté pour le Maroc ainsi que pour le continent africain « , déclare Moulay Abdellah directeur exécutif de l’entreprise. Et d’ajouter : »L’exposition organisée par le Kuwait Science Club est l’une des plus réussies.

Lire aussi | Un fort engouement des investisseurs internationaux pour la dette marocaine

Par ailleurs, il faut souligner que le pavillon marocain a été visité par de nombreuses délégations et ambassadeurs arabes et internationaux, ainsi que des membres de la communauté marocaine, des investisseurs du Koweït et des pays du Golfe et la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït, qui ont exprimé leur admiration pour la capacité et la créativité des inventeurs marocains. A ce stade, l’entreprise projette d’entamer son expansion. » Nous sommes en phase de lancement de Corail France et Corail Canada, ainsi que Corail Pay pour le paiement avec le QR sur le marché marocain « , indique-t-il.

Lire aussi | Marjane Holding renforce sa politique RSE

Pour rappel, Corail est une marque financière conçue pour les Millennials et GenZ afin de soulager la douleur des paiements P2P. » Nous proposons un meilleur moyen d’envoyer, de dépenser à quiconque ayant déjà cherché une alternative au système bancaire traditionnel « , lit-on sur le site officiel de Corail.