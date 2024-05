La Travel Careers Celebration Week organisée pour la 1e fois au Maroc

La Confédération Nationale du Tourisme (CNT) annonce le début de la toute première Travel Careers Celebration Week (TCCW) au Maroc, prévue du 6 au 15 mai 2024.

Cet événement soutenu par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que l’Office National Marocain du Tourisme, vise à mettre en lumière et à célébrer les nombreuses opportunités de carrière offertes par le secteur du tourisme, contribuant ainsi au développement économique du pays, souligne le CNT dans un communiqué.

La TCCW, une célébration nationale des carrières dans le tourisme et l’hospitalité, invite professionnels, institutions de formation et grand public à découvrir les multiples possibilités qu’offre ce secteur dynamique.

L’événement comprendra une série d’activités labellisées à travers tout le pays, comprenant des conférences, des ateliers et des rencontres, fournissant ainsi des plates-formes d’échanges essentielles pour mettre en valeur le besoin crucial de talents dans ce domaine et les nombreuses opportunités professionnelles qu’il propose.

Parmi les événements phares de la TCCW, on retrouve le concours #SiyahaPassion, une initiative sur les réseaux sociaux visant à encourager les jeunes à exprimer leur passion pour le tourisme à travers la création de vidéos. Ce concours, qui a connu un succès retentissant, a touché un large public à travers tout le Maroc, reflétant ainsi l’intérêt et l’engagement de la jeunesse marocaine dans le secteur du tourisme.

Le Challenge Attractivité des Métiers du Tourisme, prévu le 10 mai, offrira quant à lui une opportunité aux étudiants de différentes écoles de rivaliser dans un défi d’innovation, visant à promouvoir les carrières et les métiers dans le tourisme marocain. De plus, le Forum et Salon de l’Emploi à Marrakech, prévu les 10 et 11 mai, constituera une plateforme idéale pour des rencontres professionnelles directes entre employeurs et candidats.

En outre, le Hackathon d’Innovation Touristique, organisé le 11 mai, encouragera l’innovation dans le secteur touristique, avec pour objectif la création d’une banque de projets dédiée Go Siyaha incluant toutes les régions du Maroc.