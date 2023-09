Le groupe Ghannam investit 100 millions de DH dans un Automotive Center à Zenata

Le groupe contrôlé par la famille Ghannam s’apprête à parachever un mega projet à Zenata (au nord de Casablanca), dénommé Automotive Center. Un complexe intégré comprenant une station d’essence de dernière génération, un site de réparation automobile sous enseigne Bosch Car Services et des services annexes de loisirs. L’investissement devra totaliser près de 100 millions de dirhams à sa première phase de lancement en 2024.

Lire aussi | Séisme au Maroc. L’urgence de préparer les générations futures à faire face aux phénomènes climatiques extrêmes

Porté par la filiale Logisoft, qui était connue jusqu’alors pour son intervention dans les activités d’importation et d’intégration des équipements électroniques premium, ce nouveau projet marque une nouvelle étape dans le développement du groupe familial Ghannam qui opère principalement dans la région de Rabat dans le négoce, l’immobilier et les services d’aménagement.

Dans cette dernière ligne droite, Logisoft étudie également la possibilité d’ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs pour finaliser son investissement dans l’Automotive Center de Zenata comme alternative au recours à l’endettement bancaire.

Lire aussi | VTC. Pourquoi Yango a fait pschitt au Maroc ?

Rappelons que la nouvelle ville de Zenata, qui devra abriter l’Automotive Center de Logisoft, est composée de plusieurs centres de vie organisés selon les principes traditionnels des médinas marocaines. Tous les équipements de proximité nécessaires en matière d’éducation, de santé, de commerce, de sport et de loisir sont disponibles. Commerces, services et travail se rapprochent des lieux de résidence. Son entrée en service a démarré en 2021 et se poursuivra jusqu’en 2025.