L’ex-leader des cuisines au Maroc en liquidation judiciaire

Cinq ans après avoir été placée en redressement judiciaire, la société Cubamar, plus connue sous la marque commerciale Decora, est officiellement en liquidation judiciaire.

Ce spécialiste du rangement, dressing, portes et portails, meubles de cuisine, cuisines professionnelles et équipements ménagers, qui a connu ses années de gloire au début de la précédente décennie, n’aura pas survécu aux difficultés financières auxquelles il a été en proie depuis 2015 et qui l’ont entraîné dans un cycle infernal de baisse des revenus et de dégradation de la rentabilité et de la trésorerie.