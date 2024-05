Manchester City remporte la Premier league pour la 4e fois d’affilée [Vidéo]

Manchester City, plus fort que West Ham (3-1), s’est assis dimanche sur le trône d’Angleterre pour la quatrième année d’affilée, une performance inédite qui éclipse encore l’épatant Arsenal, dauphin dominé par une génération exceptionnelle de « Citizens », à l’image de Phil Foden.

Pep Guardiola a assuré le titre à la 38e et dernière journée en maintenant à distance les « Gunners » de son ancien adjoint Mikel Arteta, vainqueurs in extremis d’Everton (2-1) et relégués deux points derrière.

Le génial entraîneur espagnol, après une première saison difficile en 2016-2017, a banalisé l’extraordinaire en faisant main basse sur six des sept dernières éditions de la si exigeante Premier League.

Au royaume du football, sa redoutable armada s’installe plus que jamais à la table des géants, celle du Liverpool FC des années 1970/80 et du Manchester United d’Alex Ferguson, monstre sacré de 1993 à 2003 (huit titres) puis de 2007 à 2013 (cinq).

Les fonds émiratis qui la dopent depuis 2008 n’expliquent pas à eux seuls la suprématie de City, machine à gagner magnifiée par Guardiola et peuplée de grands talents comme Foden, fraîchement élu meilleur joueur de la saison, à 23 ans.

L’attaquant anglais a semblé tuer tout suspense avec un missile en lucarne (2e, 1-0) et une reprise pleine de sang froid (28e, 2-0), refroidissant à distance un Emirates d’abord incandescent.

Le moral d’Arsenal, mené 1-0 par Everton, s’est regonflé avant la pause: les « Gunners » ont égalisé par Takehiro Tomiyasu (43e, 1-1) juste après la réduction du score de West Ham à l’Etihad (42e, 2-1).

La machine à rêves a coincé sur un nouveau but de Rodri (59e, 3-1) pour City, s’est réveillée quand Kai Havertz a mis le but de la victoire (89e, 2-1), mais le coup de pouce de West Ham n’est pas venu.

Les doubles vice-champions d’Angleterre ont tout de même réalisé une saison de haut vol: l’attaque a flambé, la défense a régalé autour de William Saliba et Gabriel, et le collectif renforcé par Declan Rice et Havertz a enlevé 28 victoires (record du club), deux de plus que les « Invincibles » de 2004.

Le club au maillot rouge et blanc a surtout eu le malheur de tomber sur une équipe de City qui n’a perdu que trois matches cette saison, le dernier début décembre.

La jeune équipe d’Arsenal peut s’enorgueillir d’être devenue le concurrent le plus menaçant des Mancuniens, devant le Liverpool de Jürgen Klopp, troisième devant Aston Villa.

L’entraîneur allemand a eu droit à des adieux émouvants pour sa dernière à Anfield, à la hauteur de la trace laissée après neuf ans d’amour et de succès. Foule à l’arrivée du bus, « You’ll Never Walk Alone » à frissons et tifo géant « Jürgen » ont accompagné la victoire 2-0 contre Wolverhampton.

Les « Reds » retrouveront la Ligue des champions la saison prochaine sous la direction du Néerlandais Arne Slot, l’ex-entraîneur de Feyenoord qui a officialisé son arrivée sur les bords de la Mersey.

Tottenham a fini sur une bonne note 3-0 à Sheffield United et sécurisé sa cinquième place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa, après une saison sans la moindre compétition européenne.

Comme les « Spurs », Chelsea (2-1 contre Bournemouth) renouera aussi avec les joutes continentales grâce à une sixième place qui lui semblait encore bien lointaine mi-avril.

L’équipe de Mauricio Pochettino a charrié son lot de blessés (Nkunku, Lavia, James…) et traîné comme un boulet sa première moitié de saison manquée, avant de redresser la barre en 2024 de manière spectaculaire.

Les Londoniens joueront la Ligue Conférence a minima, ou la Ligue Europa, en fonction du résultat de la finale de Coupe d’Angleterre.

La « Cup » reste l’unique et étroit chemin vers l’Europe pour Manchester United, triste huitième, son pire classement depuis 1990… Personne ou presque ne pariera sur la victoire d’Erik ten Hag et ses joueurs, cependant, le 25 mai contre City.

Newcastle, vainqueur 4-2 à Brentford, devance les « Reds Devils » uniquement grâce à une différence de buts plus favorable.

En bas de tableau, Luton a comme prévu rejoint les relégués Sheffield United et Burnley. Les trois promus retournent en Championship et laissent leur place à Leicester et Ipswich, en attendant la finale d’accession entre Leeds et Southampton le 26 mai à Wembley.

Challenge (avec AFP)