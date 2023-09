Mediterrania Capital Partners. Jusqu’à 30 millions d’euros d’engagement de la BERD dans le nouveau fonds MC IV

« Les promesses d’engagements financiers sont un instrument puissant pour attirer des capitaux, favoriser l’innovation et soutenir la croissance économique. Elles témoignent de la volonté des investisseurs de soutenir des initiatives porteuses de valeur ». Cette déclaration de l’économiste et ex-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, sur le rôle puissant des engagements financiers en matière de stimulation de la croissance économique souligne l’importance de l’annonce que vient de faire la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Mediterrania Capital Partners, qui s’engage à hauteur de 30 millions d’euros dans le nouveau fonds MC IV, offrant de nouvelles perspectives de croissance aux entreprises de la région.

Le jeudi 21 septembre 2023, Mediterrania Capital Partners, société de capital-investissement axée sur les investissements de croissance pour les PME et les entreprises de taille moyenne en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, a annoncé avec satisfaction que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) apportera un soutien financier allant jusqu’à 30 millions d’euros dans le nouveau fonds MC IV pour soutenir les entreprises de taille moyenne en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Avec des bureaux à Abidjan, Barcelone, Le Caire, Casablanca, Maurice et Malte, Mediterrania Capital Partners investit dans des entreprises consolidées et en croissance ayant un chiffre d’affaires annuel compris entre 20 et 300 millions d’euros et des stratégies d’expansion sur les marchés d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne.

Aider à atteindre le plein potentiel opérationnel

MC IV, qui a déjà réalisé en mai 2023 un investissement à part entière dans le capital de l’entreprise pharmaceutique marocaine Laprophan, vise à investir jusqu’à 350 millions d’euros dans des entreprises africaines afin de les aider à atteindre leur plein potentiel opérationnel et à générer des rendements financiers pour les investisseurs. Soulignons que les fonds de Mediterrania Capital Partners ciblent les entreprises de taille moyenne opérant dans des secteurs cruciaux pour le développement, tels que l’éducation, les services financiers, les soins de santé, l’industrie pharmaceutique, la construction et les biens de consommation courante.

Enthousiaste de pouvoir compter sur la confiance et le soutien continus de la BERD, Albert Alsina, fondateur et PDG de Mediterrania Capital Partners, déclare : « Les valeurs de la BERD, qui consistent à construire des économies de marché grâce à des entreprises compétitives, durables, inclusives, résilientes et bien gouvernées, sont parfaitement alignées sur nos objectifs en tant que société de capital-investissement qui cherche à offrir des rendements élevés à nos investisseurs et partenaires tout en aidant les entreprises à croître et à poser les bonnes bases pour l’avenir. »

Suite à cette annonce, Anne Fossemalle, directrice de la BERD pour les fonds de capital-investissement, déclare : « à travers nos investissements, nous visons à aider les entreprises locales à prospérer, à promouvoir l’innovation, à catalyser la croissance des entreprises et, surtout, à obtenir des rendements financiers pour la Banque. Nous sommes fiers que nos investissements dans des fonds contribuent finalement à améliorer la qualité de vie des populations dans les pays d’opération de la BERD. Avec leur présence établie en Afrique du Nord, leur expérience transactionnelle et opérationnelle, leurs solides processus ESG et leur dévouement à la promotion de l’égalité des sexes, Mediterrania Capital Partners reste un partenaire clé pour la Banque. »

La BERD n’est pas à son coup d’essai

L’engagement de la BERD fait suite à des investissements antérieurs dans deux des fonds de Mediterrania Capital Partners, à savoir Mediterrania Capital II et Mediterrania Capital III. Au cours des dix dernières années, les deux fonds ont investi dans 15 PME et entreprises de taille moyenne africaines, générant des revenus annuels agrégés de 1,5 milliard d’euros et employant plus de 22 000 personnes.

Dans tous ses investissements, Mediterrania Capital Partners adopte une approche proactive et pratique pour mettre en œuvre la stratégie de croissance des entreprises de son portefeuille tout en conduisant leurs processus ESG. Une approche qui permet aux entreprises du portefeuille de réaliser des taux de croissance supérieurs de l’EBITDA et du chiffre d’affaires tout en favorisant un développement responsable et durable.