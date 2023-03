Nouveauté Mercedes Classe A : Double jeu

Lancée en 2018, la dernière génération de Mercedes Classe A est passée depuis peu par la case du restylage. Rien d’extravagant, juste ce qu’il faut pour repartir à l’assaut du segment des compactes premiums. Ce qui se traduit esthétiquement par une nouvelle signature lumineuse à l’avant, en plus d’un bouclier légèrement redessiné, d’une calandre à motifs étoilés et d’un double bossage de capot. À l’arrière, seul le dessin interne des feux a été modifié pour les deux modèles, en plus d’un nouveau diffuseur. À noter la disponibilité d’une belle brochette de jantes en option.

Du nouveau chez Auto Nejma, l’importateur attitré de Mercedes dans le Royaume, qui a amorcé récemment dans son réseau la commercialisation de la Classe A. un modèle qui voit double, puisque décliné pour aficionados en quatre et en cinq-portes, et qui a bénéficié d’un restylage de circonstance, histoire de faire valoir aux yeux de la clientèle, et aussi face à la concurrence, ses atouts.

Pas de gros changements à bord, si ce n’est que Mercedes a fait progresser le contenu digital de sa compacte premium, notamment le système d’infodivertissement (baptisé MBUX) regroupé dans l’écran tactile central, ce dernier pouvant être contrôlé notamment à l’aide de commandes vocales, ou plus simplement par le balayage d’un ou plusieurs doigts sur l’écran. Un système optimisé pour l’occasion en matière «d’intelligence artificielle».

Il permet toujours d’accéder à toutes les fonctionnalités de confort de l’engin, mémorisant les habitudes du conducteur (préférences de climatisation, itinéraires effectués, carnet d’adresses, réglages de siège…). Bien entendu, la connectivité avec les smartphones est possible via Apple Carplay ou Android Auto Wireless, et pour plus de connectivité, un port USB-C supplémentaire a été ajouté ; de même que la capacité de charge USB a une nouvelle fois été augmentée. Optimisation disions-nous : l’ergonomie a été revue, au même titre que la navigation entre les multiples fonctionnalités. À noter l’apparition d’un nouveau volant 6 branches, comme celui des Classe C et autres Classe E.

Il va sans dire, que la qualité des matériaux et leur assemblage sont d’excellente facture. Dans le détail, le niveau de finition d’entrée de gamme propose trois couleurs intérieures (noir, beige et un inédit gris, très tendance). Un nouvel élément de garniture en fibre de carbone foncée met en valeur le tableau de bord et les portières. La ligne AMG (la finition la plus huppée) intègre des garnitures en aluminium brossé brillant et des surpiqûres contrastantes rouges. Effet visuel garanti !

Faut-il souligner que cette famille de véhicules a également été mise à jour en termes d’assistance à la sécurité puisqu’elle intègre le «Pack d’aide à la conduite» qui englobe notamment, la commande de l’assistant de maintien dans la voie. La nouvelle génération du «Pack Parking» prend en charge le stationnement longitudinal et offre, entre autres, une visualisation à 360 degrés pour le stationnement assisté par caméra à l’aide d’images 3D. Pratique !

Les motorisations de la Classe A dans le Royaume s’articulent comme suit : la déclinaison à quatre-portes hérite du 2,0 litres turbodiesel de 150 chevaux animé par une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Ce même bloc diesel est également présent sous le capot de la version cinq-portes. Par ailleurs, cette dernière hérite d’un quatre-cylindres essence 1,3 litre turbo de 163 chevaux, animé par une boîte de vitesses automatique à 7 rapports.

À noter, que les tarifs des versions essence et diesel de la quatre et de la cinq-portes sont identiques.

Versions et tarifs

Mercedes Classe A 200 d 4 portes

Progressive : 434 000 DH

Distinctive : 464 000 DH

AMG Line : 514 000 DH

Mercedes Classe A 200 & A 200 d 5 portes

Progressive : 419 000 DH

Distinctive : 449 000 DH

AMG Line : 499 000 DH