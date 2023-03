Casabusway : mise à l’essai à partir de ce lundi, mise en service en juillet

Le Casabusway fera sa première apparition le lundi 13 mars 2023. Un nouveau moyen de transport qui va sillonner, à blanc, c’est-à-dire sans passagers, le boulevard Al Qods, dans la zone située entre carrefour Al Moustakbal et carrefour Taddart. Mais les Casablancais vont devoir attendre encore quatre mois, le temps que ces moyens de transport spécifiques et leurs conducteurs soient rodés à l’exercice. Cette première étape qui va durer trois mois consiste en une série de sessions de formation des conducteurs Casabusway qui sera menée par le futur opérateur de Casabusway, RATP Dev Casablanca.

Ce lundi 13 mars, Casablanca verra un nouveau moyen de transport sillonner ses boulevards. Ces bus seront mis en service après une période d’essai et de formation des conducteurs. Ce nouveau mode de transport vient en renfort aux autres moyens usuels pour couvrir le besoin grandissant en la matière. Casa transports SA insiste sur la priorité accordée au busway dans les carrefours.

Pour cette première session de formation pratique, d’une durée de deux semaines, deux véhicules seront utilisés. Les formations vont se poursuivre jusqu’à fin juin 2023 avant le démarrage effectif de transport des passagers. Cette étape a pour objectif de garantir le bon fonctionnement du nouveau mode de transport en site propre et assurer un service sécurisé et de qualité pour les usagers. La marche à blanc, quant à elle, est programmée à partir de début juin 2023. Durant ces deux phases le busway circulera à vide sur toute la ligne, sans voyageurs, dans les conditions réelles de circulation.

Casa transports SA insiste sur le respect du code de la route, ainsi que la priorité accordée au busway dans les carrefours. Il est également crucial de demander aux conducteurs et aux usagers de faire preuve de vigilance aux abords de la plateforme exclusivement dédiée au busway, est-il indiqué dans un communiqué de l’opérateur.

A noter que les deux lignes du busway desserviront plusieurs quartiers de Casablanca :

La ligne BW1 connectera le quartier Salmia à Lissasfa en desservant le quartier Al Laymoun et les boulevards Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane. Elle comptera 20 stations voyageur le long de 12,5 km d’itinéraire.

La ligne BW2 s’étend sur une longueur d’environ 12 km, comportant 22 stations voyageur. Elle reliera le quartier Errahma au Rond-point Oulmès situé au boulevard Ghandi à travers la Route provinciale 3014 et les bvds Moulay Touhami et Yacoub Al Mansour.

Les services Casabusway et Casatramway seront interopérables au niveau de trois points de correspondance :

– T1 Laymoun terminus / Bw1 Omar Khayam terminus

– T2 Abdellah Chérif / Bw 2 aéropostale

– T3 Mohammed VI / Bw 1 Al Qods

Aujourd’hui, le projet est en phase de mise en place des équipements billettiques et autres équipements, des systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur et de la signalisation lumineuse de trafic.