Recettes douanières. Les revenus peinent à se maintenir

Le Maroc connaît une légère baisse de ses recettes douanières au terme des dix premiers mois de 2023. Détails

Dans un contexte économique complexe, le Maroc enregistre un léger recul des recettes douanières au cours des dix premiers mois de l’année. Selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), ces recettes ont diminué de 0,7%, atteignant un montant de 69,46 milliards de dirhams (DH). Cette tendance est révélée par le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP), qui prend en compte les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 62 millions de DH à fin octobre 2023.

Baisse des recettes de TVA sur les importations

En analysant les détails des recettes douanières, on constate que les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 9,8%, passant de 11,55 à 12,68 milliards de DH. En revanche, les recettes provenant de la TVA à l’importation ont diminué de 4,1%, passant de 45,21 à 43,33 milliards de DH. Les recettes de la TVA sur les produits énergétiques ont enregistré une diminution de 18,7%, tandis que celles des autres produits ont connu une légère hausse de 0,2%. Les recettes nettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques ont augmenté de 1,8%, atteignant 13,44 milliards de DH. Une hausse qui soulève des questions sur la consommation intérieure de carburants.

Lire aussi | Optimisation fiscale abusive. Une mesure dissuasive prévue dans le PLF 2024

Parallèlement à ces chiffres, il est important de souligner les fluctuations des taux de change qui ont impacté l’économie marocaine. Entre septembre et octobre 2023, le dirham marocain s’est déprécié de 0,71% par rapport au dollar américain, ce qui peut entraîner des implications significatives, notamment en termes de coût des importations en provenance des États-Unis et du remboursement de la dette libellée en dollars.

D’un autre côté, le dirham marocain s’est apprécié de 0,56% par rapport à l’euro pendant la même période. Cette appréciation peut être considérée comme positive, car elle peut réduire les coûts des importations en provenance de la zone euro et améliorer la compétitivité des exportateurs marocains sur ces marchés.

Lire aussi | Délivrance de visas. L’ambassadeur de France au Maroc annonce la levée de toutes les restrictions

Il est intéressant de noter que la banque centrale, Bank Al-Maghrib, n’a pas organisé de séance d’adjudications en devises avec les banques depuis décembre 2021, ce qui témoigne d’une relative stabilité dans ses interventions sur le marché des changes.

En outre, le marché interbancaire a enregistré une hausse significative des échanges de devises contre dirhams en octobre 2023, avec un volume total de 83,9 milliards de dirhams, soit une augmentation de 49,5% par rapport à l’année précédente. Cette activité accrue peut être interprétée comme une réponse des acteurs du marché aux fluctuations de la monnaie nationale et aux conditions économiques mondiales.

La baisse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils continue

En ce qui concerne la facture énergétique, l’Office des Changes rapporte une régression de 20,9% (soit -24,059 milliards de DH) à fin septembre 2023. Cette évolution est principalement due à la baisse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils, résultant d’une diminution des prix de 17,6% et des quantités importées de 9,1%. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre en octobre.