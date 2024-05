Sochepress célèbre son centenaire en tant qu’acteur important de la diffusion de la presse et de la promotion de la culture au Maroc.

Depuis sa fondation en 1924 sous le nom de Société Chérifienne de Distribution et de Presse, l’entreprise a consolidé sa réputation en tant que fournisseur de supports culturels et éducatifs à travers le pays.

La distribution de la presse nationale et internationale reste un pilier de l’activité de Sochepress, permettant aux lecteurs d’accéder à une gamme variée de magazines et de journaux dans tout le royaume, souligne un communiqué de la société.

Au fil des années, Sochepress a su s’adapter aux évolutions du marché en proposant des produits culturels et éducatifs en phase avec les attentes du public. Ses partenariats avec les pouvoirs publics et les institutions éducatives lui ont permis de jouer un rôle important dans la production de supports pédagogiques pour les écoles publiques et privées.

L’entreprise a également soutenu les auteurs nationaux et internationaux, contribuant ainsi à promouvoir la littérature et la diversité culturelle à travers le pays. En 2019, Sochepress a vu une évolution dans sa structure de propriété, avec une majorité de capital détenu par des institutions financières et de prévoyance marocaines.

Sochepress sera présent au Salon international de l’édition et du livre (SIEL), qui se déroule à Rabat du 9 au 19 mai 2024, vous retrouvez dans son stand l’étendue de son offre culturelle et éducative, ainsi que toutes les nouveautés du moment.