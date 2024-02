Stress hydrique : L’OCP et la BAD signent un accord de financement de près de 2 MMDH

La Banque africaine de développement et le Groupe OCP ont récemment signé trois accords de prêt d’un montant total de 188 millions de dollars (environ 1,9 milliard de dirhams) dans le cadre du financement du Programme d’Investissement Vert du Groupe OCP.

Le premier prêt, d’un montant de 150 millions de dollars provenant des ressources de la Banque africaine de développement, et le deuxième prêt, d’un montant de 18 millions de dollars provenant des ressources du Fonds climatique Canada – Banque africaine de développement (CACF), serviront au financement de la construction de trois usines modulaires de dessalement d’eau de mer.

Ces usines du Groupe OCP, leader mondial en solutions de fertilité des sols et nutrition des plantes, auront une capacité annuelle totale de 110 millions de mètres cubes. Outre une autonomie des sites industriels et miniers du Groupe OCP en eau non conventionnelle, le projet permettra de fournir jusqu’à 75 millions de mètres cubes d’eau potable aux villes de Safi, El Jadida et les zones voisines des usines de Safi et Jorf du Groupe OCP. Plus de 1,5 million de personnes bénéficieront de cette eau potable.

Le troisième prêt, d’un montant de 20 millions de dollars provenant des ressources du Fonds pour les Technologies Propres, servira au financement de systèmes de stockage d’énergie générée par des sources renouvelables. Ces systèmes alimenteront en énergie des usines de dessalement et d’autres unités productives du Groupe OCP. Pour rappel, ces projets sont des composantes essentielles du Programme d’Investissement Vert du Groupe OCP et font partie du Plan d’Urgence pour l’Approvisionnement en Eau Potable, initié par le gouvernement marocain.