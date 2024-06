Aïd Al-Adha 2024 : voici la date officielle de célébration au Maroc

Le 1er Dou Al Hijja de l’an 1445 de l’Hégire correspond au samedi 8 juin 2024 et l’Aïd Al-Adha sera célébré le lundi 17 juin courant. C’est ce qu’a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.



Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib du vendredi 29 Dou Al Qiida 1445 H, correspondant au vendredi 7 juin 2024 et a confirmé l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Dou Al Hijja 1445 H. De ce fait, le mois de Dou Al Hijja débutera ce samedi 8 juin 2024 et l’Aïd Al-Adha sera célébré le lundi 10 Dou Al Hijja 1445 correspondant au 17 juin 2024, précise-t-on de même source.



