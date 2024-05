Au Maroc, comment Accor prépare le Mondial 2030 ?

2 questions à Réda Faceh, directeur du développement du groupe pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest

Pouvez-vous nous présenter le groupe Accor en bref ?

Aujourd’hui, Accor est plus qu’un groupe hôtelier, il est un large écosystème de marques, de savoir-faire et de solutions. Notre portefeuille de marques est l’un des premiers au monde, en constante évolution. Du luxe à l’économique, de la location privative au séjour hôtelier, avec 38 marques, près de 4 800 hôtels et plus de 704 000 chambres dans 100 pays, nous offrons à nos clients une collection inégalée d’expériences passionnantes, relaxantes, élégantes et personnalisées. Accor a beaucoup évolué pour devenir un acteur majeur dans le monde de l’hospitalité au sens large. À titre d’exemple, Accor propose aujourd’hui des solutions et des services d’amélioration des performances dans le domaine de la distribution, de la gestion opérationnelle, et de l’expérience client. C’est ce que nous appelons « nos Business Accelerators », tous parfaits experts dans leur domaine, assurant le succès des projets de nos clients à chaque étape de leur développement.

Quelle est votre stratégie au niveau de l’Afrique ?

Accor est présent depuis plus de 40 ans sur le continent africain et a été la première chaîne internationale à s’y implanter. Nous sommes aujourd’hui le premier hôtelier en nombre de chambres sur le continent avec 143 hôtels en exploitation représentant 24 500 chambres dans 22 pays à travers 12 marques. L’ambition du groupe en Afrique est double : la consolidation de sa place de leader en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest avec notamment une densification de sa présence au Nigeria, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Ghana, et un développement intensif en Afrique Australe et en Afrique de l’Est dans des destinations à fort potentiel telles que Johannesburg, Cape Town, Nairobi, Addis-Abeba, Maputo, Dar Es Salam, Luanda, Kampala, etc.