CAN Côte d’Ivoire 2023 : Le Cap-Vert crée la surprise en s’imposant face aux Black Stars

Première énorme surprise en cette 2è journée de la Coupe d’Afrique des nations de football. Le Cap-Vert a battu le Ghana par 2 buts à 1, dimanche à Abidjan, pour prendre la tête du groupe B essuyant d’un revers de la main les pronostiques donnant les Black Stars favoris sur la base de leur grande histoire.

Les Capverdiens ont signé une victoire historique sur le Ghana. Ils ont inscrit le but de la victoire à la 90e+2 par Garry Rodrigues. Ils avaient ouvert le score par Jamiro Monteiro (17), puis les « Black Stars » avaient égalisé par une tête d’Alexander Djiku (56).

Plus tôt dans la même journée, les deux autres sélections du groupe B, l’Égypte et le Mozambique se sont séparés sur le score nul 2-2. Les Egyptiens ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu par Mostafa Mohamed, mais Witi (55e) et Clesio Bauque (58e) ont égalisé puis donné l’avantage aux « Mambas » en seconde période. Menés 2-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, les Pharaons ont égalisé grâce à un pénalty transformé par Mohamed Salah (90+6).

A l’issue de cette 1ère journée, le Cap-Vert est en tête du groupe A devant l’Egypte et le Mozambique (1 point chacun), tandis que le Ghana est dernier avec 0 points.

Autre surprise créée cette fois-ci dans le groupe A, le Nigeria, un des grands favoris du tournoi, a été tenu en échec par la Guinée Equatoriale ; les deux équipres se sont quittés sur un match nul (1-1), dimanche au stade olympique d’Ebimpé à Abidjan, pour le compte de la 1ère journée du groupe A.

La Guinée Equatoriale a pris l’avantage à la 36è minute grâce à Iban Salvador, avant que le Nigeria ne revienne au score deux minutes pus tard, par le biais de son attaquant vedette Victor Osimhen. Pour le compte du même groupe, la Côte d’Ivoire a battu samedi la Guinée-Bissau sur le score de 2 buts à 0, en match d’ouverture de la 34è édition de la CAN qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024.

Au terme de ces deux rencontres, la Côte d’Ivoire occupe la 1ère place du Groupe A avec 3 points, devant le Nigeria et la Guinée Equatoriale (1 point). La Guinée-Bissau ferme la marche avec 0 point.

Lors de la 2ème journée du groupe A, la Côte d’Ivoire affrontera le Nigeria, tandis que la Guinée Equatoriale sera opposée à la Guinée-Bissau.