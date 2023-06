Football. Houcine Ammouta, nouveau DTN de l’équipe nationale jordanienne

La nomination du cadre national vise à conduire l’équipe lors des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la Coupe d’Asie début 2024 au Qatar. Ammouta, qui a connu des succès notables avec des clubs et des équipes nationales, tels que le Wydad Casablanca et le FUS de Rabat, apporte ainsi son expertise à la sélection jordanienne.

La JFA prévoit de présenter officiellement le nouvel entraîneur le mois prochain, et la composition de l’équipe technique, administrative et médicale sera annoncée en accord avec les recommandations d’Ammouta, qui récemment a remporté le titre de la Botola 2022-2023 avec l’AS FAR en tant que manager général du club. Il a également dirigé l’équipe nationale des joueurs locaux qui a remporté la Coupe d’Afrique et s’est classée deuxième lors de la récente Coupe arabe au Qatar.