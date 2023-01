Israël. Ouverture du Centre pour la recherche sur l’héritage du judaïsme marocain

Le Centre pour la recherche sur l’héritage du judaïsme marocain a été inauguré le 4 janvier courant dans la ville israélienne d’El’ad, en présence de nombreuses personnalités politiques et publiques, ainsi que du chef du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, Abderrahim Bayoud.

Dans une allocution de circonstance, l’ancien ambassadeur d’Israël en France et à l’ONU, Yehouda Lancry, a invoqué la mémoire de feu Sa Majesté Mohammed V et ses nobles actions et bienfaits en faveur des membres de la communauté juive au Maroc, soulignant que la création de ce centre constitue un hommage pour la protection procurée aux juifs marocains sous le régime de Vichy et une expression de l’attachement des Juifs marocains à leurs racines. Il a relevé également que tous les historiens qui ont étudié l’histoire du judaïsme sont conscients du rôle du défunt Souverain dans la protection des Juifs, ainsi que de la spécificité du Maroc en tant que terre de tolérance, de paix, d’entente et de coexistence entre les religions.