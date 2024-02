La coopération maroco-espagnole au chevet de l’efficacité énergétique dans la Région TTA

Quelques mois après avoir noué un accord bipartite en vue de promouvoir l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique dans les secteurs les plus consommateurs de trois des quatre provinces marocaines au large de la méditerranée, la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Agence Marocaine de l’Efficacité Énergétique (l’AMEE) posent le premier jalon de leur partenariat.

Agissant en tant que maître d’ouvrage délégué, l’AMEE vient de lancer un appel à manifestation d’intérêts destiné à sélectionner un bureau d’études spécialisé auquel sera confiée la mission d’élaborer le plan régional d’efficacité énergétique et de décarbonation pour la région présidée par Omar Moro.

Ce plan, dont la mise en œuvre devrait débuter dès le deuxième semestre de l’année en cours, devra comprendre plusieurs volets dont la conception d’une feuille de route énergétique pour la région du maître d’ouvrage incluant des parcs et fermes photovoltaïques à l’usage des zones industrielles, des business models pour un éclairage urbain sobre énergétiquement, ainsi que des solutions de mobilité durable. Quant à son financement, il est en partie subventionné par l’Agence Andalouse de la Coopération Internationale pour le Développement (AACID), le deuxième partenaire stratégique de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans ce projet structurant.

Il est à rappeler, que l’AMEE et l’AACID ne sont pas à leur premier partenariat, sachant qu’en 2022 ces deux agences publiques avaient scellé un accord tripartite avec l’Agence Nationale Sénégalaise pour l’Efficacité Énergétique (ANER) sur la promotion de l’efficience énergétique et des énergies alternatives au Sénégal.