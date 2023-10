La famille Kabbaj investit massivement à Tanger

Cette fois-ci à travers sa filiale Soft Shore, le groupe présent dans l’immobilier (promotion immobilière et rendement locatif), la distribution (à travers l’enseigne Diamantine) et l’industrie où il opère sur plusieurs maillons de la chaine de valeur du textile, vient de lancer un projet d’un nouveau parc logistique de près de 100.000 m² couverts dans l’optique également de faire du rendement locatif à l’endroit des industriels désireux de ne pas investir eux-mêmes dans leur immobilier d’exploitation.

Soft Group poursuit ses investissements dans les parcs logistiques. Après Kénitra où il a lancé un projet en 2020 à Atlantic Free Zone d’une superficie de près de 35 000 m² et s’étendant sur un terrain de près de 50 000 m², entièrement à la disposition des Marocains et des étrangers opérant dans le domaine de la logistique ou de l’industrie, le groupe familial contrôlé par le clan Kabbaj se tourne vers la capitale du Détroit.

Lire aussi | M2T sur la bonne voie du redressement financier

Cette offensive de Soft Group sur Tanger s’explique par l’afflux massif de nouveaux acteurs industriels vers le nouveau pôle industriel du Maroc, en l’occurrence le bassin Tanger-Tétouan avec le port Tanger Med comme axe et, par conséquent, l’explosion de la demande pour l’immobilier industriel en mode locatif. Ce qui a attiré d’ailleurs bon nombre d’acteurs immobiliers vers ce créneau, qu’ils soient institutionnels ou personnes physiques. Le futur parc logistique de Soft Group sera livré vers fin 2024 et sera in fine, conçu selon les normes européennes et françaises (notamment la norme NF EN 15 635) et doté de systèmes de sécurité incendie de dernière génération.

Lire aussi | Montée en puissance de Renault Group au Maroc. Les messages forts de Luca de Meo [Vidéo]

Rappelons que l’origine de Soft Group remonte à 1918, année où Feu Haj M’hamed Kabbaj crée La Maison pour l’Exportation de Tissus et Produits d’Artisanat vers le Sénégal et le Mali. Actuellement, le groupe familial emploie plus de 4000 personnes à travers ses différents pôles d’activités.